США пообещали Украине больше оружия к Рождеству

США пообещали поставить Украине больше оружия до Рождества, празднуемого западными странами 25 декабря, пишет Kyiv Post со ссылкой на источники среди западных чиновников.

«Поддержка Украины сохраняется, но Европа должна быть готова к НАТО, в котором Соединенные Штаты больше не будут автоматически первыми реагировать», — пояснил один из собеседников издания.

Военная поддержка будет увеличена, несмотря на то, что Вашингтон предупредил европейских союзников, что США больше не будут основным гарантом безопасности в рамках НАТО в части неядерного вооружения, рассказали источники Kyiv Post. По их сведениям, Пентагон предупредил, что Индо-Тихоокеанский регион остается главным приоритетом для США, и страна «не может вести две войны одновременно», в связи с чем радикальная перестройка оборонных обязательств внутри НАТО не подлежит обсуждению.

Как заявили американские чиновники, пишет Kyiv Post, большая часть оборонных обязательств должна перейти Европе к 2027 году. Об этом же дедлайне накануне сообщало агентство Reuters.