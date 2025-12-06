USD 1.7000
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?

США пообещали Украине больше оружия к Рождеству

21:59 209

США пообещали поставить Украине больше оружия до Рождества, празднуемого западными странами 25 декабря, пишет Kyiv Post со ссылкой на источники среди западных чиновников.

«Поддержка Украины сохраняется, но Европа должна быть готова к НАТО, в котором Соединенные Штаты больше не будут автоматически первыми реагировать», — пояснил один из собеседников издания.

Военная поддержка будет увеличена, несмотря на то, что Вашингтон предупредил европейских союзников, что США больше не будут основным гарантом безопасности в рамках НАТО в части неядерного вооружения, рассказали источники Kyiv Post. По их сведениям, Пентагон предупредил, что Индо-Тихоокеанский регион остается главным приоритетом для США, и страна «не может вести две войны одновременно», в связи с чем радикальная перестройка оборонных обязательств внутри НАТО не подлежит обсуждению.

Как заявили американские чиновники, пишет Kyiv Post, большая часть оборонных обязательств должна перейти Европе к 2027 году. Об этом же дедлайне накануне сообщало агентство Reuters.

Эрдоган приободрил Мадуро
Эрдоган приободрил Мадуро
21:58 249
Глава разведки Украины призвал признать, что россияне способны терпеть лишения
Глава разведки Украины призвал признать, что россияне способны терпеть лишения
21:27 589
Турция о принуждении России и Украины к миру силой
Турция о принуждении России и Украины к миру силой
21:09 1068
Анкара почувствовала угрозу: Война пришла и в Черное море
Анкара почувствовала угрозу: Война пришла и в Черное море наш обзор
19:38 2552
Нахчыван возвращается на карту: началось строительство железнодорожного участка Зангезурского коридора
Нахчыван возвращается на карту: началось строительство железнодорожного участка Зангезурского коридора новая история; все еще актуально
10:29 4391
Турция обещает: если курды не войдут в сирийскую армию...
Турция обещает: если курды не войдут в сирийскую армию...
20:17 1188
Сирийцы выберут президента
Сирийцы выберут президента
20:29 868
Казахстан срочно ищет пути для своей нефти
Казахстан срочно ищет пути для своей нефти
19:49 1297
Горе-строители изуродовали исторический памятник и залили жильцов
Горе-строители изуродовали исторический памятник и залили жильцов ФОТО
20:01 1834
Пашинян: Армянские и азербайджанские пограничники сняли каски и бронежилеты
Пашинян: Армянские и азербайджанские пограничники сняли каски и бронежилеты
18:24 3658
Трамп написал письмо Алиеву: Глубоко благодарен за столь высокую оценку
Трамп написал письмо Алиеву: Глубоко благодарен за столь высокую оценку
16:19 4178

