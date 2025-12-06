USD 1.7000
Эрдоган приободрил Мадуро

21:58 251

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, сообщает канцелярия турецкого лидера.

Собеседники, как сообщается, обсудили двусторонние отношения и текущую ситуацию в регионе. Эрдоган отметил, что Турция внимательно следит за развитием событий в Венесуэле и других странах Латинской Америки.

Кроме того, президент Турции отметил значимость поддержания открытых каналов общения между Венесуэлой и США, выразив надежду на снижение напряженности в отношениях между странами. 

Эрдоган приободрил Мадуро
Эрдоган приободрил Мадуро
21:58 252
Глава разведки Украины призвал признать, что россияне способны терпеть лишения
Глава разведки Украины призвал признать, что россияне способны терпеть лишения
21:27 589
Турция о принуждении России и Украины к миру силой
Турция о принуждении России и Украины к миру силой
21:09 1068
Анкара почувствовала угрозу: Война пришла и в Черное море
Анкара почувствовала угрозу: Война пришла и в Черное море наш обзор
19:38 2553
Нахчыван возвращается на карту: началось строительство железнодорожного участка Зангезурского коридора
Нахчыван возвращается на карту: началось строительство железнодорожного участка Зангезурского коридора новая история; все еще актуально
10:29 4392
Турция обещает: если курды не войдут в сирийскую армию...
Турция обещает: если курды не войдут в сирийскую армию...
20:17 1189
Сирийцы выберут президента
Сирийцы выберут президента
20:29 868
Казахстан срочно ищет пути для своей нефти
Казахстан срочно ищет пути для своей нефти
19:49 1299
Горе-строители изуродовали исторический памятник и залили жильцов
Горе-строители изуродовали исторический памятник и залили жильцов ФОТО
20:01 1835
Пашинян: Армянские и азербайджанские пограничники сняли каски и бронежилеты
Пашинян: Армянские и азербайджанские пограничники сняли каски и бронежилеты
18:24 3661
Трамп написал письмо Алиеву: Глубоко благодарен за столь высокую оценку
Трамп написал письмо Алиеву: Глубоко благодарен за столь высокую оценку
16:19 4179
