Эрдоган приободрил Мадуро

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, сообщает канцелярия турецкого лидера.

Собеседники, как сообщается, обсудили двусторонние отношения и текущую ситуацию в регионе. Эрдоган отметил, что Турция внимательно следит за развитием событий в Венесуэле и других странах Латинской Америки.

Кроме того, президент Турции отметил значимость поддержания открытых каналов общения между Венесуэлой и США, выразив надежду на снижение напряженности в отношениях между странами.