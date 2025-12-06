Алекперову и ее ученика арестовали

В отношении тренера по кикбоксингу Тулин Алекперовой и ее подопечного Аббаса Рагимли избрана мера пресечения в виде ареста. Такое решение было принято в ходе заседания, проведенного в Апшеронском районном суде под председательством судьи Вагифа Гасанова.

Суд удовлетворил представление следственного органа, и 21-летняя Тулин Алекперова и 19-летний Аббас Рагимли были заключены под стражу сроком на 4 месяца.

Обоим предъявлены обвинения по статьям 181.2.1 (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору) и 181.2.5 (разбой с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) Уголовного кодекса Азербайджана.

По данным следствия, спортсмены подозреваются в разбое, совершенном в Апшеронском районе. Следствие предполагает, что 4 декабря они нанесли гражданину 2004 года рождения ранения режущим предметом и отобрали у него 110 манатов.