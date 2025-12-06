USD 1.7000
EUR 1.9811
RUB 2.2291
Подписаться на уведомления
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?
Новость дня
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?

Алекперову и ее ученика арестовали

Инара Рафикгызы
6 декабря 2025, 22:28 1881

В отношении тренера по кикбоксингу Тулин Алекперовой и ее подопечного Аббаса Рагимли избрана мера пресечения в виде ареста. Такое решение было принято в ходе заседания, проведенного в Апшеронском районном суде под председательством судьи Вагифа Гасанова.

Суд удовлетворил представление следственного органа, и 21-летняя Тулин Алекперова и 19-летний Аббас Рагимли были заключены под стражу сроком на 4 месяца.

Обоим предъявлены обвинения по статьям 181.2.1 (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору) и 181.2.5 (разбой с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) Уголовного кодекса Азербайджана.

По данным следствия, спортсмены подозреваются в разбое, совершенном в Апшеронском районе. Следствие предполагает, что 4 декабря они нанесли гражданину 2004 года рождения ранения режущим предметом и отобрали у него 110 манатов.

О чем Зеленский два часа говорил с советниками Трампа?
О чем Зеленский два часа говорил с советниками Трампа? обновлено 00:16
00:16 1465
Иммиграционная полиция Трампа арестовала Саркисяна с азербайджанским паспортом. Он совершил множество преступлений...
Иммиграционная полиция Трампа арестовала Саркисяна с азербайджанским паспортом. Он совершил множество преступлений... фото
6 декабря 2025, 20:53 4135
Помощник Алиева призвал не тянуть Азербайджан и Армению в прошлое
Помощник Алиева призвал не тянуть Азербайджан и Армению в прошлое обновлено 16:00
6 декабря 2025, 16:00 4939
Эрдоган приободрил Мадуро
Эрдоган приободрил Мадуро
6 декабря 2025, 21:58 2211
Глава разведки Украины призвал признать, что россияне способны терпеть лишения
Глава разведки Украины призвал признать, что россияне способны терпеть лишения
6 декабря 2025, 21:27 2387
Турция о принуждении России и Украины к миру силой
Турция о принуждении России и Украины к миру силой
6 декабря 2025, 21:09 2891
Анкара почувствовала угрозу: Война пришла и в Черное море
Анкара почувствовала угрозу: Война пришла и в Черное море наш обзор
6 декабря 2025, 19:38 3995
Нахчыван возвращается на карту: началось строительство железнодорожного участка Зангезурского коридора
Нахчыван возвращается на карту: началось строительство железнодорожного участка Зангезурского коридора новая история; все еще актуально
6 декабря 2025, 10:29 4942
Турция обещает: если курды не войдут в сирийскую армию...
Турция обещает: если курды не войдут в сирийскую армию...
6 декабря 2025, 20:17 2108
Сирийцы выберут президента
Сирийцы выберут президента
6 декабря 2025, 20:29 1552
Казахстан срочно ищет пути для своей нефти
Казахстан срочно ищет пути для своей нефти
6 декабря 2025, 19:49 2136

ЭТО ВАЖНО

О чем Зеленский два часа говорил с советниками Трампа?
О чем Зеленский два часа говорил с советниками Трампа? обновлено 00:16
00:16 1465
Иммиграционная полиция Трампа арестовала Саркисяна с азербайджанским паспортом. Он совершил множество преступлений...
Иммиграционная полиция Трампа арестовала Саркисяна с азербайджанским паспортом. Он совершил множество преступлений... фото
6 декабря 2025, 20:53 4135
Помощник Алиева призвал не тянуть Азербайджан и Армению в прошлое
Помощник Алиева призвал не тянуть Азербайджан и Армению в прошлое обновлено 16:00
6 декабря 2025, 16:00 4939
Эрдоган приободрил Мадуро
Эрдоган приободрил Мадуро
6 декабря 2025, 21:58 2211
Глава разведки Украины призвал признать, что россияне способны терпеть лишения
Глава разведки Украины призвал признать, что россияне способны терпеть лишения
6 декабря 2025, 21:27 2387
Турция о принуждении России и Украины к миру силой
Турция о принуждении России и Украины к миру силой
6 декабря 2025, 21:09 2891
Анкара почувствовала угрозу: Война пришла и в Черное море
Анкара почувствовала угрозу: Война пришла и в Черное море наш обзор
6 декабря 2025, 19:38 3995
Нахчыван возвращается на карту: началось строительство железнодорожного участка Зангезурского коридора
Нахчыван возвращается на карту: началось строительство железнодорожного участка Зангезурского коридора новая история; все еще актуально
6 декабря 2025, 10:29 4942
Турция обещает: если курды не войдут в сирийскую армию...
Турция обещает: если курды не войдут в сирийскую армию...
6 декабря 2025, 20:17 2108
Сирийцы выберут президента
Сирийцы выберут президента
6 декабря 2025, 20:29 1552
Казахстан срочно ищет пути для своей нефти
Казахстан срочно ищет пути для своей нефти
6 декабря 2025, 19:49 2136
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться