Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз планирует посетить Азербайджан. Как сообщает Ассоциация независимых промышленников и предпринимателей (MÜSİAD), возможно, Йылмаза в ходе визита будет сопровождать министр торговли Турции Омер Болат.

Визит приурочен к съезду азербайджанского представительства MÜSİAD, который пройдет 23 декабря в Бакинском Конгресс-центре.

В съезде ожидается участие руководителей профильных госструктур Азербайджана и официальных представителей Турции. На форуме планируется избрание нового председателя и членов правления MÜSİAD, а также определение стратегических направлений деятельности организации на ближайший период.