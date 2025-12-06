USD 1.7000
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?

Йылмаз планирует посетить Азербайджан

6 декабря 2025, 22:42 720

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз планирует посетить Азербайджан. Как сообщает Ассоциация независимых промышленников и предпринимателей (MÜSİAD), возможно, Йылмаза в ходе визита будет сопровождать министр торговли Турции Омер Болат.

Визит приурочен к съезду азербайджанского представительства MÜSİAD, который пройдет 23 декабря в Бакинском Конгресс-центре.

В съезде ожидается участие руководителей профильных госструктур Азербайджана и официальных представителей Турции. На форуме планируется избрание нового председателя и членов правления MÜSİAD, а также определение стратегических направлений деятельности организации на ближайший период.

О чем Зеленский два часа говорил с советниками Трампа?
О чем Зеленский два часа говорил с советниками Трампа? обновлено 00:16
00:16 1466
Иммиграционная полиция Трампа арестовала Саркисяна с азербайджанским паспортом. Он совершил множество преступлений...
Иммиграционная полиция Трампа арестовала Саркисяна с азербайджанским паспортом. Он совершил множество преступлений... фото
6 декабря 2025, 20:53 4135
Помощник Алиева призвал не тянуть Азербайджан и Армению в прошлое
Помощник Алиева призвал не тянуть Азербайджан и Армению в прошлое обновлено 16:00
6 декабря 2025, 16:00 4940
Эрдоган приободрил Мадуро
Эрдоган приободрил Мадуро
6 декабря 2025, 21:58 2213
Глава разведки Украины призвал признать, что россияне способны терпеть лишения
Глава разведки Украины призвал признать, что россияне способны терпеть лишения
6 декабря 2025, 21:27 2387
Турция о принуждении России и Украины к миру силой
Турция о принуждении России и Украины к миру силой
6 декабря 2025, 21:09 2892
Анкара почувствовала угрозу: Война пришла и в Черное море
Анкара почувствовала угрозу: Война пришла и в Черное море наш обзор
6 декабря 2025, 19:38 3996
Нахчыван возвращается на карту: началось строительство железнодорожного участка Зангезурского коридора
Нахчыван возвращается на карту: началось строительство железнодорожного участка Зангезурского коридора новая история; все еще актуально
6 декабря 2025, 10:29 4942
Турция обещает: если курды не войдут в сирийскую армию...
Турция обещает: если курды не войдут в сирийскую армию...
6 декабря 2025, 20:17 2108
Сирийцы выберут президента
Сирийцы выберут президента
6 декабря 2025, 20:29 1552
Казахстан срочно ищет пути для своей нефти
Казахстан срочно ищет пути для своей нефти
6 декабря 2025, 19:49 2136

