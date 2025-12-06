Мерц в Израиле

Канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл в Израиль с первым официальным визитом после назначения на должность.

В аэропорту его встречал министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар. На 7 декабря запланирована встреча Мерца с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, после которой стороны проведут совместную пресс-конференцию.

Визиту предшествовал телефонный разговор канцлера с главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом. В ходе беседы Мерц подтвердил, что Германия поддерживает решение о создании двух государств, и призвал руководство автономии провести «необходимые реформы», чтобы сыграть «конструктивную роль» в послевоенном устройстве региона.