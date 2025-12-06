USD 1.7000
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?

Мерц в Израиле

6 декабря 2025, 22:58 530

Канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл в Израиль с первым официальным визитом после назначения на должность.

В аэропорту его встречал министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар. На 7 декабря запланирована встреча Мерца с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, после которой стороны проведут совместную пресс-конференцию.

Визиту предшествовал телефонный разговор канцлера с главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом. В ходе беседы Мерц подтвердил, что Германия поддерживает решение о создании двух государств, и призвал руководство автономии провести «необходимые реформы», чтобы сыграть «конструктивную роль» в послевоенном устройстве региона.

00:37 2
00:16 1468
6 декабря 2025, 20:53 4137
6 декабря 2025, 16:00 4941
6 декабря 2025, 21:58 2213
6 декабря 2025, 21:27 2388
6 декабря 2025, 21:09 2893
6 декабря 2025, 19:38 3998
6 декабря 2025, 10:29 4943
6 декабря 2025, 20:17 2108
6 декабря 2025, 20:29 1552

