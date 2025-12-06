Турция запустила гибридный двигатель в космосе

Турция стала первой страной в мире, задействовавшей гибридную силовую установку в космосе. Об этом сообщила компания Baykar.

По данным компании, первый орбитальный буксир целиком турецкого производства FGN-TUG-S01, разработанный компанией Fergani Uzay за счет собственных возможностей, успешно выполнил критический маневр в космосе. 6 декабря, в 08:46 по бакинскому времени, была запущена основная гибридная силовая установка, работа которой продолжалась 35 секунд и прошла успешно.

«Эта операция является новшеством не только для космической промышленности Турции, но и всего мира», — говорится в сообщении.

После успешного маневра началась вторая критическая фаза миссии — отделение CubeSat, которое также завершилось успешно.

В компании отметили, что выполнение миссии создает важную инфраструктуру для будущей Глобальной системы позиционирования «Улуг Бек», которую Fergani Uzay планирует сформировать. Благодаря примененной технологии компания в перспективе сможет размещать группировки спутников на разных орбитах собственными силами.