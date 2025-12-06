USD 1.7000
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?
Кобахидзе не даст подорвать стабильность

Кобахидзе не даст подорвать стабильность

6 декабря 2025, 23:24 529

Очевидно, что цель гибридных атак на Грузию - подорвать стабильность и государственность страны, вызвать волнения в обществе с помощью надуманных тем и, как следствие, нанести ущерб национальным интересам, спровоцировав очередное противостояние. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на правительственном брифинге.

По его словам, расследование Службы госбезопасности доказало, что с 2007 года и по сегодняшний день сотрудники МВД Грузии не применяли запрещенных веществ для разгона демонстрантов, тем самым опровергнув утверждения телеканала Би-би-си. 

"Таким образом, поскольку в сфере использования так называемого "Камита" и других запрещенных веществ нечего выяснять и расследовать, следственные действия полностью исчерпаны, и тема закрыта", - сказал он.

Кобахидзе сообщил, что следственные действия в отношении конкретных лиц, оказывавших содействие иностранным силам во враждебной деятельности, будут продолжены: "Что касается содействия иностранной организации конкретными лицами во враждебной деятельности – интенсивные следственные действия в этом направлении будут продолжены.

Все лица или группы лиц, в отношении которых собрана достаточная доказательная база о том, что их умышленные действия нанесли грубый ущерб национальным интересам, международному имиджу и репутации Грузии, а их действия были направлены на нарушение государственных интересов страны, будут наказаны по всей строгости закона".

По словам премьера, правительство Грузии и СГБ "не позволят, чтобы иностранные спецслужбы и их местные структуры поставили под угрозу государственность страны и нанесли ущерб ее национальным интересам".

