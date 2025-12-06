Макрон: Россия выбирает эскалацию и не стремится к миру

USD 1.7000
Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал очередные ракетно-дроновые удары России по территории Украины, нанесенные в ночь на 6 декабря. В сообщении в социальной сети X он отметил, что, по его мнению, Россия «не стремится к миру, а выбирает путь эскалации войны».

Макрон заявил, что решительно осуждает массированные удары, которые были нанесены по энергетической и железнодорожной инфраструктуре Украины. Он подчеркнул необходимость продолжения давления на российское руководство, чтобы подтолкнуть его к переговорам о мире.

Французский лидер также подтвердил, что в ближайшее время в Лондоне проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими партнерами.

«Украина может рассчитывать на нашу непоколебимую поддержку. Мы продолжаем усилия в рамках «Коалиции желающих» и вместе с США работаем над обеспечением Украине гарантий безопасности, без которых невозможно прочное и длительное мирное решение. Безопасность Европы также зависит от исхода войны в Украине», — заявил Макрон.

