Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?

За 3 дня до матча «Карабах» - «Аякс»: амстердамцы выиграли, агдамцы - нет

Эльмир Алиев, отдел спорта
Уже 10 декабря «Карабах» проведет важнейший и во многом решающий матч в Лиге чемпионов. Домашняя победа над амстердамским «Аяксом» в 6-м туре почти гарантирует команде Гурбана Гурбанова выход в плей-офф.

У нидерландского клуба дела идут из рук вон плохо. В Лиге чемпионов команда проиграла все пять матчей и занимает последнее 36-е место. В чемпионате страны «Аякс» в воскресенье в 15-м туре, хоть и смог обыграть «Фортуну» (3:1), но отстает от лидирующего ПСВ на 14 очков, занимая на данный момент 3-е место.

«Карабах» тоже провел свой матч в чемпионате. В 14-м туре азербайджанской Премьер-лиги чемпион в гостях сыграл вничью (1:1) с «Зиря». Причем проигрывал по ходу встречи. С 30 очками агдамцы лидируют и к тому же имеют игру в запасе. 

На матч с «Зиря» Гурбан Гурбанов выпустил смешанный состав. В частности, с первых минут на поле вышли ни разу не выходившие в первых пяти турах Лиги чемпионов в стартовом составе Рамиль Шейдаев, Торал Байрамов и Джони Монтиэль. Возможно, рулевой «Карабаха» хотел запутать тренерский штаб «Аякса» перед очным противостоянием. Если да, то и по составу, и по игре ему это удалось.

Но у «Карабаха» в Лиге чемпионов все намного лучше, чем у «Аякса». С 7 очками команда занимает 19-е место и признается фаворитом предстоящей игры.

С клубом из Амстердама чемпион Азербайджана играл в прошлогодней Лиге Европы. Тогда голландцы находились в гораздо лучшей игровой форме и победили в Баку со счетом 3:0. Правда, многое решило удаление на 15-й минуте футболиста «Карабаха» Жулио Ромао.

Как будет на этот раз?

