Орбан отправляет бизнесменов в Москву

Представительная венгерская делегация посетит Москву в ближайшие дни для обсуждения экономических вопросов, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая 6 декабря на собрании партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» в Кечкемете, трансляцию вел YouTube-канал журнала Mandiner.

«В ближайшие дни большая делегация бизнеса поедет в Москву, чтобы обсудить исключительно экономические вопросы», — сказал он.

По мнению Орбана, прекращение военных действий и договоренности между Москвой и Вашингтоном способны переломить ситуацию и привести к «интеграции России в мировую экономику и отмене санкций».