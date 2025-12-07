Трампа сравнили с Рейганом

Вашингтон неустанно работает над завершением украинского конфликта, заявил военный министр Соединенных Штатов Пит Хегсет. Трансляцию его выступления на форуме имени Рональда Рейгана по национальной обороне ведет C-Span.

По его словам, президент США Дональд Трамп открыт для диалога с лидером России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

«Как и (40-й президент США Рональд) Рейган, президент Трамп готов говорить с противниками, включая Владимира Путина и Си Цзиньпина. Это проявление силы, а не слабости. Некоторые в Вашингтоне любят критиковать Трампа за это, но критики забывают, что ровно так же поступал Рональд Рейган, и Америка выигрывала от этого», — сказал Хегсет.