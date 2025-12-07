Вашингтон намекает: судьба С-400 Турции скоро решится

Вопрос по российским ЗРК С-400, приобретенным Турцией, может быть урегулирован в 2026 году.

Такое мнение телеканалу CNN Türk озвучил посол США в Турции и представитель американского президента по Сирии Том Баррак на полях Дохийского форума.

«Мы обсуждаем с Турцией тему С-400. Думаю, в будущем году этот вопрос будет решен», — сообщил дипломат, не уточнив, какой именно формат урегулирования имеется в виду.

Ранее агентство Bloomberg передало слова Баррака о том, что Турция, по его информации, якобы больше не использует С-400 и может быть готова отказаться от них. Это, как отмечалось, открыло бы путь к возвращению Анкары к закупкам американских истребителей F-35. По словам дипломата, «вопросы могут быть решены в течение четырех–шести месяцев».

Турция приобрела у России четыре дивизиона С-400 в 2017 году на сумму 2,5 млрд долларов. В 2019 году «Рособоронэкспорт» сообщил о полном выполнении контракта. После сделки Анкара была исключена из программы создания истребителей нового поколения F-35.

При этом в Минобороны Турции неоднократно подчеркивали, что «никаких изменений в подходах к С-400 нет».