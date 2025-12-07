Будут ли в Азербайджане болеть за Узбекистан и Турцию в 6 утра?

С 11 июня по 19 июля будет сыграно 104 матча. Чемпионат откроет игра в Мехико. 11 июня в 23:00 по бакинскому времени сборные Мексики и ЮАР выйдут на поле стадиона «Ацтека». Финал состоится в Нью-Йорке и тоже начнется в 11 часов.

По бакинскому времени самые ранние матчи будут начинаться в 20:00, а самые поздние - в 8:00. К примеру, 21 июня в Атланте сборная Испании сыграет с Саудовской Аравией. Эта игра начнется в 12:00 по североамериканскому восточному времени (летом разница с бакинским временем составит восемь часов, то есть в Азербайджане будет 8 вечера).

Среди самых поздних матчей (в Баку уже будет 8 утра) могут оказаться две игры с участием сборной Турции, если она по итогам мартовского плей-офф (нужно сначала обыграть Румынию, а затем - победителя матча Словакия - Косово) сможет пробиться на чемпионат мира. Так, 13 июня в 08:00 Турция в Ванкувере может сыграть с Австралией, а 19 июня в это же время в Сан-Франциско имеет шанс выйти на встречу против Парагвая. Заключительную же игру на групповом этапе турки сыграют 26 июня в Лос-Анджелесе против хозяев - сборной США. Этот матч начнется в 6 утра по бакинскому времени.