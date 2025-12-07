Будут ли в Азербайджане болеть за Узбекистан и Турцию в 6 утра?

В Вашингтоне в прямом эфире был объявлен окончательный календарь финальной стадии футбольного чемпионата мира-2026, жеребьевка которого состоялась там же вчера.
С 11 июня по 19 июля будет сыграно 104 матча. Чемпионат откроет игра в Мехико. 11 июня в 23:00 по бакинскому времени сборные Мексики и ЮАР выйдут на поле стадиона «Ацтека». Финал состоится в Нью-Йорке и тоже начнется в 11 часов.
По бакинскому времени самые ранние матчи будут начинаться в 20:00, а самые поздние - в 8:00. К примеру, 21 июня в Атланте сборная Испании сыграет с Саудовской Аравией. Эта игра начнется в 12:00 по североамериканскому восточному времени (летом разница с бакинским временем составит восемь часов, то есть в Азербайджане будет 8 вечера).
Среди самых поздних матчей (в Баку уже будет 8 утра) могут оказаться две игры с участием сборной Турции, если она по итогам мартовского плей-офф (нужно сначала обыграть Румынию, а затем - победителя матча Словакия - Косово) сможет пробиться на чемпионат мира. Так, 13 июня в 08:00 Турция в Ванкувере может сыграть с Австралией, а 19 июня в это же время в Сан-Франциско имеет шанс выйти на встречу против Парагвая. Заключительную же игру на групповом этапе турки сыграют 26 июня в Лос-Анджелесе против хозяев - сборной США. Этот матч начнется в 6 утра по бакинскому времени.
Наверняка в Азербайджане немало любителей футбола будут симпатизировать сборной Узбекистана. Она уж точно сыграет на мундиале. В группе «К» узбекские футболисты, впервые попавшие на чемпионат мира, дебютируют матчем с Колумбией. Игра пройдет в Мехико и начнется 18 июня в 6 утра по бакинскому времени. А вот встреча с фаворитом группы Португалией стартует рано - 23 июня в 21:00. Матч состоится в Хьюстоне. Заключительную игру на групповой стадии Узбекистан проведет против одного из победителей межконтинентального плей-офф (Новая Каледония, Ямайка или ДР Конго). Матч пройдет в Атланте 28 июня и начнется в 03:30.
Кто-то у нас обязательно будет болеть за соседний Иран и Украину, если она успешно преодолеет стыковые матчи. Игры сборной Ирана будут начинаться в 5 утра (против Новой Зеландии), в 11 вечера (с Бельгией) и в 7 утра (с Египтом). Украинцы могут сыграть с Тунисом (06:00), Нидерландами (23:00) и Японией (03:00).
Всегда, когда чемпионат мира проходит за океаном, азербайджанские болельщики вынуждены пропускать часть матчей из-за разницы во времени и позднего начала игр. В этот раз ситуацию усугубит еще и то, что города, принимающие ЧМ, находятся в четырех различных часовых поясах. На групповой стадии чаще всего игры по бакинскому времени будут стартовать в 23:00, 02:00, 05:00 и 06:00. Но также матчи будут начинаться в 20:00, 21:00, 22:00, 00:00, 00:30, 01:00, 03:00, 03:30, 04:00, 05:30, 07:00 и 08:00.
На данный момент, пока не определились оставшиеся шесть участников ЧМ, есть три самые громкие вывески группового этапа:
Англия - Хорватия (18 июня, Даллас, бакинское время начала - 00:00)
Уругвай - Испания (27 июня, Гвадалахара, 04:00)
Колумбия - Португалия (28 июня, Майами, 03:30).
Напомним, впервые на чемпионатах мира 48 сборных образуют 12 групп. По две лучшие сборные, а также восемь лучших команд среди занявших третьи места выйдут в 1/16 финала.
ПОЛНОЕ РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ (указано североамериканское восточное время)