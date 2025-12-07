Назима Садыхова нокаутировали в Лас-Вегасе

Первый раунд остался за Зиамом. Он пытался выйти на удушающий прием, но Назим выдержал натиск. Во втором раунде Садыхов вновь не смог навязать борьбу, а в конце пропустил ряд ударов и был нокаутирован.

В одном из боев предварительного карда дрался азербайджанский боец Назим Садыхов. Его соперником в легком весе (70 кг) был француз алжирского происхождения Фарес Зиам.

Это второе поражение Назима Садыхова в смешанных единоборствах при 11 победах (4 из них в UFC). До сегодняшнего дня 31-летний азербайджанский боец проигрывал в 2018 году.

28-летний Фарес Зиам имеет 18 побед и 4 поражения. Для него это шестая подряд победа в UFC.