Назима Садыхова нокаутировали в Лас-Вегасе

Первое поражение за 7 лет; фото, видео
Эльмир Алиев, отдел спорта
05:43 1585

В Лас-Вегасе проходит вечер смешанных единоборств UFC 323.

В одном из боев предварительного карда дрался азербайджанский боец Назим Садыхов. Его соперником в легком весе (70 кг) был француз алжирского происхождения Фарес Зиам.

Первый раунд остался за Зиамом. Он пытался выйти на удушающий прием, но Назим выдержал натиск. Во втором раунде Садыхов вновь не смог навязать борьбу, а в конце пропустил ряд ударов и был нокаутирован.

Это второе поражение Назима Садыхова в смешанных единоборствах при 11 победах (4 из них в UFC). До сегодняшнего дня 31-летний азербайджанский боец проигрывал в 2018 году.

28-летний Фарес Зиам имеет 18 побед и 4 поражения. Для него это шестая подряд победа в UFC.

Назима Садыхова нокаутировали в Лас-Вегасе
Назима Садыхова нокаутировали в Лас-Вегасе Первое поражение за 7 лет; фото, видео
05:43 1586
Будут ли в Азербайджане болеть за Узбекистан и Турцию в 6 утра?
Будут ли в Азербайджане болеть за Узбекистан и Турцию в 6 утра? Полное расписание футбольного ЧМ-2026
04:57 1329
О чем Зеленский два часа говорил с советниками Трампа?
О чем Зеленский два часа говорил с советниками Трампа? обновлено 00:16
00:16 3393
Иммиграционная полиция Трампа арестовала Саркисяна с азербайджанским паспортом. Он совершил множество преступлений...
Иммиграционная полиция Трампа арестовала Саркисяна с азербайджанским паспортом. Он совершил множество преступлений... фото
6 декабря 2025, 20:53 6316
Помощник Алиева призвал не тянуть Азербайджан и Армению в прошлое
Помощник Алиева призвал не тянуть Азербайджан и Армению в прошлое обновлено 16:00
6 декабря 2025, 16:00 5661
Эрдоган приободрил Мадуро
Эрдоган приободрил Мадуро
6 декабря 2025, 21:58 3620
Глава разведки Украины призвал признать, что россияне способны терпеть лишения
Глава разведки Украины призвал признать, что россияне способны терпеть лишения
6 декабря 2025, 21:27 3673
Турция о принуждении России и Украины к миру силой
Турция о принуждении России и Украины к миру силой
6 декабря 2025, 21:09 5666
Анкара почувствовала угрозу: Война пришла и в Черное море
Анкара почувствовала угрозу: Война пришла и в Черное море наш обзор
6 декабря 2025, 19:38 5266
Нахчыван возвращается на карту: началось строительство железнодорожного участка Зангезурского коридора
Нахчыван возвращается на карту: началось строительство железнодорожного участка Зангезурского коридора новая история; все еще актуально
6 декабря 2025, 10:29 5639
Турция обещает: если курды не войдут в сирийскую армию...
Турция обещает: если курды не войдут в сирийскую армию...
6 декабря 2025, 20:17 2806

