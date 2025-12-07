Назима Садыхова нокаутировали в Лас-Вегасе

В Лас-Вегасе проходит вечер смешанных единоборств UFC 323.
В одном из боев предварительного карда дрался азербайджанский боец Назим Садыхов. Его соперником в легком весе (70 кг) был француз алжирского происхождения Фарес Зиам.
Первый раунд остался за Зиамом. Он пытался выйти на удушающий прием, но Назим выдержал натиск. Во втором раунде Садыхов вновь не смог навязать борьбу, а в конце пропустил ряд ударов и был нокаутирован.
Fares Ziam, Nazım Sadykhov'u ikinci raundda nakavt etti.#UFC323 pic.twitter.com/Om790Vr3s8— Dövüş Dünyası (@Dovus_Dunyasi) December 7, 2025
Это второе поражение Назима Садыхова в смешанных единоборствах при 11 победах (4 из них в UFC). До сегодняшнего дня 31-летний азербайджанский боец проигрывал в 2018 году.
28-летний Фарес Зиам имеет 18 побед и 4 поражения. Для него это шестая подряд победа в UFC.