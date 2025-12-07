USD 1.7000
EUR 1.9811
RUB 2.2291
Подписаться на уведомления
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?
Новость дня
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?

«Последние 10 метров до цели самые тяжелые»: два нерешенных вопроса по Украине

09:20 1197

Завершение войны РФ против Украины близко, но по-прежнему остается вопрос Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и территории Донецкой области, заявил специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана в штате Калифорния.

«Последние 10 метров до цели самые тяжелые. Я в самом деле полагаю, что нам остались несколько вопросов, а именно Донецкая область... и Запорожская АЭС, это огромная атомная электростанция. Думаю, если мы урегулируем эти два вопроса, остальное тоже отлично сложится», — сказал Келлог.

Ранее в ноябре спецпосланник также заявлял, что Соединенные Штаты очень близки к урегулированию украинского вопроса. Тогда он сказал, что Киеву предстоят сложные решения, но завершение войны «в двух метрах».

Келлог в ходе форума также сказал, что США не намерены отправлять своих военнослужащих в Украину.  У Келлога спросили, какие способы давления на Россию может использовать администрация Дональда Трампа. В ответ спецпосланник президента заявил, что считает действенным экономическое давление. «Мы не будем отправлять военнослужащих», — подчеркнул Келлог.

Ранее американское издание Axios со ссылкой на анонимные источники рассказало подробности телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского  с американскими эмиссарами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По информации Axios, он продолжался два часа.

Источник, обладающий «непосредственным знанием», сообщил, что Уиткофф и Кушнер собирают предложения с обеих сторон и подталкивают как Путина, так и Зеленского к уступкам, необходимым для достижения сделки. Обсуждение территорий было нелегким, рассказал один из источников. Россия продолжает требовать от Украины вывести войска из той части Донбасса, которую она контролирует. «Но США пытаются выработать новые идеи, чтобы преодолеть эту проблему», — пишет Axios, ссылаясь на второй свой источник.

Еще один ключевой вопрос — это гарантии безопасности Украины со стороны США. Один из источников сказал, что стороны добились значительного прогресса по этому вопросу и близки к соглашению, однако требуется дополнительная работа, чтобы добиться того, чтобы «обе стороны интерпретировали проект гарантии безопасности схожим образом», пишет Axios.

Назима Садыхова нокаутировали в Лас-Вегасе
Назима Садыхова нокаутировали в Лас-Вегасе Первое поражение за 7 лет; фото, видео
05:43 3979
Будут ли в Азербайджане болеть за Узбекистан и Турцию в 6 утра?
Будут ли в Азербайджане болеть за Узбекистан и Турцию в 6 утра? Полное расписание футбольного ЧМ-2026
04:57 3037
О чем Зеленский два часа говорил с советниками Трампа?
О чем Зеленский два часа говорил с советниками Трампа? обновлено 00:16
00:16 4311
Иммиграционная полиция Трампа арестовала Саркисяна с азербайджанским паспортом. Он совершил множество преступлений...
Иммиграционная полиция Трампа арестовала Саркисяна с азербайджанским паспортом. Он совершил множество преступлений... фото
6 декабря 2025, 20:53 7443
Помощник Алиева призвал не тянуть Азербайджан и Армению в прошлое
Помощник Алиева призвал не тянуть Азербайджан и Армению в прошлое обновлено 16:00
6 декабря 2025, 16:00 6105
Эрдоган приободрил Мадуро
Эрдоган приободрил Мадуро
6 декабря 2025, 21:58 4250
Глава разведки Украины призвал признать, что россияне способны терпеть лишения
Глава разведки Украины призвал признать, что россияне способны терпеть лишения
6 декабря 2025, 21:27 4239
Турция о принуждении России и Украины к миру силой
Турция о принуждении России и Украины к миру силой
6 декабря 2025, 21:09 6801
Анкара почувствовала угрозу: Война пришла и в Черное море
Анкара почувствовала угрозу: Война пришла и в Черное море наш обзор
6 декабря 2025, 19:38 5917
Нахчыван возвращается на карту: началось строительство железнодорожного участка Зангезурского коридора
Нахчыван возвращается на карту: началось строительство железнодорожного участка Зангезурского коридора новая история; все еще актуально
6 декабря 2025, 10:29 5974
Турция обещает: если курды не войдут в сирийскую армию...
Турция обещает: если курды не войдут в сирийскую армию...
6 декабря 2025, 20:17 3129

ЭТО ВАЖНО

Назима Садыхова нокаутировали в Лас-Вегасе
Назима Садыхова нокаутировали в Лас-Вегасе Первое поражение за 7 лет; фото, видео
05:43 3979
Будут ли в Азербайджане болеть за Узбекистан и Турцию в 6 утра?
Будут ли в Азербайджане болеть за Узбекистан и Турцию в 6 утра? Полное расписание футбольного ЧМ-2026
04:57 3037
О чем Зеленский два часа говорил с советниками Трампа?
О чем Зеленский два часа говорил с советниками Трампа? обновлено 00:16
00:16 4311
Иммиграционная полиция Трампа арестовала Саркисяна с азербайджанским паспортом. Он совершил множество преступлений...
Иммиграционная полиция Трампа арестовала Саркисяна с азербайджанским паспортом. Он совершил множество преступлений... фото
6 декабря 2025, 20:53 7443
Помощник Алиева призвал не тянуть Азербайджан и Армению в прошлое
Помощник Алиева призвал не тянуть Азербайджан и Армению в прошлое обновлено 16:00
6 декабря 2025, 16:00 6105
Эрдоган приободрил Мадуро
Эрдоган приободрил Мадуро
6 декабря 2025, 21:58 4250
Глава разведки Украины призвал признать, что россияне способны терпеть лишения
Глава разведки Украины призвал признать, что россияне способны терпеть лишения
6 декабря 2025, 21:27 4239
Турция о принуждении России и Украины к миру силой
Турция о принуждении России и Украины к миру силой
6 декабря 2025, 21:09 6801
Анкара почувствовала угрозу: Война пришла и в Черное море
Анкара почувствовала угрозу: Война пришла и в Черное море наш обзор
6 декабря 2025, 19:38 5917
Нахчыван возвращается на карту: началось строительство железнодорожного участка Зангезурского коридора
Нахчыван возвращается на карту: началось строительство железнодорожного участка Зангезурского коридора новая история; все еще актуально
6 декабря 2025, 10:29 5974
Турция обещает: если курды не войдут в сирийскую армию...
Турция обещает: если курды не войдут в сирийскую армию...
6 декабря 2025, 20:17 3129
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться