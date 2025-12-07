«Последние 10 метров до цели самые тяжелые»: два нерешенных вопроса по Украине

«Последние 10 метров до цели самые тяжелые. Я в самом деле полагаю, что нам остались несколько вопросов, а именно Донецкая область... и Запорожская АЭС, это огромная атомная электростанция. Думаю, если мы урегулируем эти два вопроса, остальное тоже отлично сложится», — сказал Келлог.

Завершение войны РФ против Украины близко, но по-прежнему остается вопрос Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и территории Донецкой области, заявил специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана в штате Калифорния.

Ранее в ноябре спецпосланник также заявлял, что Соединенные Штаты очень близки к урегулированию украинского вопроса. Тогда он сказал, что Киеву предстоят сложные решения, но завершение войны «в двух метрах».

Келлог в ходе форума также сказал, что США не намерены отправлять своих военнослужащих в Украину. У Келлога спросили, какие способы давления на Россию может использовать администрация Дональда Трампа. В ответ спецпосланник президента заявил, что считает действенным экономическое давление. «Мы не будем отправлять военнослужащих», — подчеркнул Келлог.

Ранее американское издание Axios со ссылкой на анонимные источники рассказало подробности телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с американскими эмиссарами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По информации Axios, он продолжался два часа.

Источник, обладающий «непосредственным знанием», сообщил, что Уиткофф и Кушнер собирают предложения с обеих сторон и подталкивают как Путина, так и Зеленского к уступкам, необходимым для достижения сделки. Обсуждение территорий было нелегким, рассказал один из источников. Россия продолжает требовать от Украины вывести войска из той части Донбасса, которую она контролирует. «Но США пытаются выработать новые идеи, чтобы преодолеть эту проблему», — пишет Axios, ссылаясь на второй свой источник.

Еще один ключевой вопрос — это гарантии безопасности Украины со стороны США. Один из источников сказал, что стороны добились значительного прогресса по этому вопросу и близки к соглашению, однако требуется дополнительная работа, чтобы добиться того, чтобы «обе стороны интерпретировали проект гарантии безопасности схожим образом», пишет Axios.