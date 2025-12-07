«Кинжалами» по украинскому городу

Российские войска в ночь на воскресенье, 7 декабря, в очередной раз атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. В Кременчуге Полтавской области в результате комбинированного удара возникли перебои с поставками электроэнергии, тепла и воды, сообщили местные власти.

Информации о пострадавших он не предоставил, пообещав, что «официальная и подтвержденная информация о последствиях будет обнародована областной военной администрацией после завершения оценки ситуации».

В ночь на 7 декабря на всей территории Украины была объявлена ракетная опасность из-за полетов российских истребителей МиГ-31К, являющихся носителями ракет «Кинжал». За полчаса до публикации Малецкого Воздушные силы ВСУ зафиксировали скоростные цели на Кременчуг. Кроме того, город подвергся массированной атаке ударных беспилотников, указали украинские военные. Также сообщалось, что в городе слышны взрывы. Предыдущий раз российские войска атаковали Кременчуг 8 ноября. Тогда вследствие комбинированного удара весь город остался без электроснабжения.

По словам председателя правления «Укрэнерго» Виталия Зайченко, понадобятся недели для улучшения ситуации со светом после воздушного удара, который россияне нанесли Украине в ночь на 6 декабря. Теперь отключение электроэнергии в большинстве областей Украины будет длиться не от четырех до восьми часов, как было раньше, а до 12 и даже до 16 часов. Ситуацию в украинской энергетике Зайченко считает тяжелой. В частности, из-за того, что вынужденно снизили мощность все украинские атомные электростанции.