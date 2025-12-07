Три европейца вместе – это партия. Три араба – только раскол

В Бахрейне завершил работу 46-й саммит Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC). Он проходил под лозунгами «неделимости безопасности» и «неприятия силы». В официальной декларации — жесткая поддержка Палестины, осуждение израильской агрессии против Катара и иранских ракетных ударов. Их сравнивали с новым Брюсселем или арабским аналогом НАТО, их капиталы скупали мировые активы, а послы вели смелые переговоры. Но мечта о превращении Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC) в единую силу с соответствующей военной мощью так и осталась мечтой. Сегодня эти страны не строят общее будущее, а вместе думают, как уберечься от общих угроз.

Объединившись в 1981 году, шесть нефтяных монархий к началу 2000-х накопили такой финансовый и ресурсный вес, что о них заговорили как о нарождающемся «полюсе силы». Казалось логичным, что следующие шаги — политическая интеграция, единая армия и общая стратегия. Региональные аналитики предрекали появление сплоченного и амбициозного игрока, который перепишет правила на Ближнем Востоке. Но синергии не случилось. Блестящие небоскребы Дубая и Абу-Даби, финансовое могущество Катара и амбиции Саудовской Аравии не сложились в единый пазл. Напротив, соперничество между столицами, личные амбиции правящих семей и разные взгляды на союзников (от Вашингтона до Тегерана и Анкары) разорвали ткань сотрудничества. Вместо того чтобы совместно «наступать» и формировать новый миропорядок, лидеры GCC сегодня все чаще собираются, чтобы обсудить, как «обороняться» от ракетных угроз, экономических потрясений и волнений внутри собственных обществ. История блока стала ярким примером того, как даже беспрецедентное богатство не может автоматически купить единство и превратить альянс в настоящую державу, претендующую на приставку «сверх» или близко к ней.

Это даже не столько политика, сколько арабский менталитет, не дающий вступать в сколько-нибудь долгосрочные союзы даже с теми, кто близок по крови и духу. Более крупные государства, такие как Саудовская Аравия или Эмираты, опасаются, что независимая внешняя политика Катара или Омана может дестабилизировать регион или усилить позиции их оппонентов, в частности, Ирана. В свою очередь, более «мелкие» монархии, вроде Кувейта и Омана, традиционно стремятся сохранить свой суверенитет и избежать гегемонии сильных соседей, последовательно выступая против инициатив по углублению политической интеграции, таких как предложения создания «арабской НАТО». А уж когда речь идет об экономическом соперничестве – здесь вообще каждый только сам за себя. Что мы и наблюдаем в конкуренции Эмиратов с саудитами и катарцами за статус финансового, транспортного и туристического хаба и в борьбе их за лидерство в высоких технологиях, включая сюда и искусственный интеллект. И что им остается, когда с единством правящих домов все никак не срастается? Остается только вновь заводить «старую пластинку» о поддержке Палестины и осуждении Израиля, поскольку эта риторика является для них жизненно важным политическим инструментом, даже если реальные действия отдельных членов CCG идут вразрез с этими заявлениями.