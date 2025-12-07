USD 1.7000
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?

Рафаэль Физиев будет драться с бразильцем в Сиднее

09:49

Сегодня UFC объявил о следующем бое с участием азербайджанского бойца Рафаэля Физиева.

31 января следующего года в рамках UFC 325 в Сиднее Рафаэль будет драться с бразильцем Маурисио Раффи.

Свой последний бой Физиев провел в Баку 21 июня, победив чилийца Игнасио Баамондеса. 11 октября наш спортсмен, занимающий 9-е место в рейтинге UFC в легком весе, должен был сойтись в Рио-де-Жанейро с Чарльзом Оливейрой. Но из-за травмы Рафаэля бой отменили.

На счету Физиева 13 побед и 4 поражения в смешанных единоборствах. В UFC он одержал 8 побед при четырех поражениях. 

Маурисио Раффи - 14-й номер рейтинга. У него 12 побед (3 в UFC) и 2 поражения (1 в UFC). В сентябре бразилец в своем последнем бою потерпел поражение.

Назима Садыхова нокаутировали в Лас-Вегасе
Назима Садыхова нокаутировали в Лас-Вегасе Первое поражение за 7 лет; фото, видео
05:43 3983
Будут ли в Азербайджане болеть за Узбекистан и Турцию в 6 утра?
Будут ли в Азербайджане болеть за Узбекистан и Турцию в 6 утра? Полное расписание футбольного ЧМ-2026
04:57 3042
О чем Зеленский два часа говорил с советниками Трампа?
О чем Зеленский два часа говорил с советниками Трампа? обновлено 00:16
00:16 4312
Иммиграционная полиция Трампа арестовала Саркисяна с азербайджанским паспортом. Он совершил множество преступлений...
Иммиграционная полиция Трампа арестовала Саркисяна с азербайджанским паспортом. Он совершил множество преступлений... фото
6 декабря 2025, 20:53 7445
Помощник Алиева призвал не тянуть Азербайджан и Армению в прошлое
Помощник Алиева призвал не тянуть Азербайджан и Армению в прошлое обновлено 16:00
6 декабря 2025, 16:00 6105
Эрдоган приободрил Мадуро
Эрдоган приободрил Мадуро
6 декабря 2025, 21:58 4250
Глава разведки Украины призвал признать, что россияне способны терпеть лишения
Глава разведки Украины призвал признать, что россияне способны терпеть лишения
6 декабря 2025, 21:27 4239
Турция о принуждении России и Украины к миру силой
Турция о принуждении России и Украины к миру силой
6 декабря 2025, 21:09 6803
Анкара почувствовала угрозу: Война пришла и в Черное море
Анкара почувствовала угрозу: Война пришла и в Черное море наш обзор
6 декабря 2025, 19:38 5919
Нахчыван возвращается на карту: началось строительство железнодорожного участка Зангезурского коридора
Нахчыван возвращается на карту: началось строительство железнодорожного участка Зангезурского коридора новая история; все еще актуально
6 декабря 2025, 10:29 5974
Турция обещает: если курды не войдут в сирийскую армию...
Турция обещает: если курды не войдут в сирийскую армию...
6 декабря 2025, 20:17 3129

