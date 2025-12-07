Кремль увидел «позитивный шаг» в новой Стратегии нацбезопасности Америки

Москва считает «позитивным» изменением новую Стратегию национальной безопасности США, в которой, в отличие от предыдущих, Россия не названа «противником» Соединенных Штатов. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы считаем это позитивным шагом», — сказал он.

По словам Пескова, Кремль намерен подробнее ознакомиться с обновленной стратегией и планирует ее проанализировать. Пресс-секретарь президента России заявил, что посылы в вопросе российско-американских отношений при нынешней администрации США заметно отличаются от подходов прежних американских лидеров.

Обновленная стратегия национальной безопасности США опубликована 5 декабря. Урегулирование российско-украинского конфликта в нем указано как основа для восстановления стабильности в Европе. В документе говорится в том числе о необходимости восстановить стратегическую стабильность в отношениях с Россией и «предотвратить непреднамеренную эскалацию или расширение войны».