Пентагон был готов, но Трамп отказал

Пентагон был готов поставить Украине ракеты большой дальности Tomahawk. Однако пока этого не произошло, потому что президент США Дональд Трамп воздерживается от разрешения на передачу этого вооружения.
Такое заявление сделал бывший посол США в Украине Уильям Тейлор, рассказывает немецкое ntv. По его словам, которые он сказал, выступая во время сессии EEF Talk, планирование поставки ракет уже было завершено.
«Я скажу вам следующее: Пентагон был готов к решению президента о поставках ракет Tomahawk в Украину. Они были готовы», – уверяет Тейлор.
Американский лидер Дональд Трамп в конце концов не одобрил поставку этих ракет Украине, однако, по утверждению экс-посла, эта опция остается открытой.
Вопрос передачи дальнобойных ракет Tomahawk Украине обсуждался долго. 17 октября президент Украины Владимир Зеленский отправился в Вашингтон с надеждой на положительное решение. Однако Трамп отказался давать на это согласие.