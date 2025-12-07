Пентагон был готов, но Трамп отказал

Пентагон был готов поставить Украине ракеты большой дальности Tomahawk. Однако пока этого не произошло, потому что президент США Дональд Трамп воздерживается от разрешения на передачу этого вооружения.

Такое заявление сделал бывший посол США в Украине Уильям Тейлор, рассказывает немецкое ntv. По его словам, которые он сказал, выступая во время сессии EEF Talk, планирование поставки ракет уже было завершено.