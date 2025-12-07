Пентагон был готов, но Трамп отказал

USD 1.7000
Пентагон был готов поставить Украине ракеты большой дальности Tomahawk. Однако пока этого не произошло, потому что президент США Дональд Трамп воздерживается от разрешения на передачу этого вооружения.

Такое заявление сделал бывший посол США в Украине Уильям Тейлор, рассказывает немецкое ntv. По его словам, которые он сказал, выступая во время сессии EEF Talk, планирование поставки ракет уже было завершено.

«Я скажу вам следующее: Пентагон был готов к решению президента о поставках ракет Tomahawk в Украину. Они были готовы», – уверяет Тейлор.

Американский лидер Дональд Трамп в конце концов не одобрил поставку этих ракет Украине, однако, по утверждению экс-посла, эта опция остается открытой.

Вопрос передачи дальнобойных ракет Tomahawk Украине обсуждался долго. 17 октября президент Украины Владимир Зеленский отправился в Вашингтон с надеждой на положительное решение. Однако Трамп отказался давать на это согласие.

Назима Садыхова нокаутировали в Лас-Вегасе
Назима Садыхова нокаутировали в Лас-Вегасе Первое поражение за 7 лет; фото, видео
05:43 3989
Будут ли в Азербайджане болеть за Узбекистан и Турцию в 6 утра?
Будут ли в Азербайджане болеть за Узбекистан и Турцию в 6 утра? Полное расписание футбольного ЧМ-2026
04:57 3047
О чем Зеленский два часа говорил с советниками Трампа?
О чем Зеленский два часа говорил с советниками Трампа? обновлено 00:16
00:16 4312
Иммиграционная полиция Трампа арестовала Саркисяна с азербайджанским паспортом. Он совершил множество преступлений...
Иммиграционная полиция Трампа арестовала Саркисяна с азербайджанским паспортом. Он совершил множество преступлений... фото
6 декабря 2025, 20:53 7445
Помощник Алиева призвал не тянуть Азербайджан и Армению в прошлое
Помощник Алиева призвал не тянуть Азербайджан и Армению в прошлое обновлено 16:00
6 декабря 2025, 16:00 6107
Эрдоган приободрил Мадуро
Эрдоган приободрил Мадуро
6 декабря 2025, 21:58 4251
Глава разведки Украины призвал признать, что россияне способны терпеть лишения
Глава разведки Украины призвал признать, что россияне способны терпеть лишения
6 декабря 2025, 21:27 4239
Турция о принуждении России и Украины к миру силой
Турция о принуждении России и Украины к миру силой
6 декабря 2025, 21:09 6803
Анкара почувствовала угрозу: Война пришла и в Черное море
Анкара почувствовала угрозу: Война пришла и в Черное море наш обзор
6 декабря 2025, 19:38 5919
Нахчыван возвращается на карту: началось строительство железнодорожного участка Зангезурского коридора
Нахчыван возвращается на карту: началось строительство железнодорожного участка Зангезурского коридора новая история; все еще актуально
6 декабря 2025, 10:29 5974
Турция обещает: если курды не войдут в сирийскую армию...
Турция обещает: если курды не войдут в сирийскую армию...
6 декабря 2025, 20:17 3130

