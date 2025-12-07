«Дуэль» между Китаем и Японией обостряется

Инцидент произошел дважды за 6 декабря над международными водами к юго-востоку от японского острова Окинава.

Китайский истребитель J-15 несколько раз направил радар на японские военные самолеты, заявил министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми.

«Данные случаи представляют собой опасные действия, выходящие за рамки необходимого для обеспечения безопасности полетов», — говорится в заявлении.

«Мы выразили китайской стороне решительный протест и настоятельно потребовали не допускать подобного впредь»,— сказал Коидзуми, которого цитирует Kyodo

Агентство напоминает, что отношения между Токио и Пекином стремительно ухудшаются после слов премьера Японии Санаэ Такаити о том, что кризис вокруг Тайваня может представлять «экзистенциальную угрозу», и что обострение ситуации в регионе может вынудить Токио реализовать право на самооборону. После этого Китай выразил протест Японии.