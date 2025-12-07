USD 1.7000
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?

«Дуэль» между Китаем и Японией обостряется

10:43 104

Китайский истребитель J-15 несколько раз направил радар на японские военные самолеты, заявил министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми.

Инцидент произошел дважды за 6 декабря над международными водами к юго-востоку от японского острова Окинава.

«Данные случаи представляют собой опасные действия, выходящие за рамки необходимого для обеспечения безопасности полетов», — говорится в заявлении.

«Мы выразили китайской стороне решительный протест и настоятельно потребовали не допускать подобного впредь»,— сказал Коидзуми, которого цитирует Kyodo

Агентство напоминает, что отношения между Токио и Пекином стремительно ухудшаются после слов премьера Японии Санаэ Такаити о том, что кризис вокруг Тайваня может представлять «экзистенциальную угрозу», и что обострение ситуации в регионе может вынудить Токио реализовать право на самооборону. После этого Китай выразил протест Японии.

Назима Садыхова нокаутировали в Лас-Вегасе
Назима Садыхова нокаутировали в Лас-Вегасе Первое поражение за 7 лет; фото, видео
05:43 3991
Будут ли в Азербайджане болеть за Узбекистан и Турцию в 6 утра?
Будут ли в Азербайджане болеть за Узбекистан и Турцию в 6 утра? Полное расписание футбольного ЧМ-2026
04:57 3049
О чем Зеленский два часа говорил с советниками Трампа?
О чем Зеленский два часа говорил с советниками Трампа? обновлено 00:16
00:16 4313
Иммиграционная полиция Трампа арестовала Саркисяна с азербайджанским паспортом. Он совершил множество преступлений...
Иммиграционная полиция Трампа арестовала Саркисяна с азербайджанским паспортом. Он совершил множество преступлений... фото
6 декабря 2025, 20:53 7450
Помощник Алиева призвал не тянуть Азербайджан и Армению в прошлое
Помощник Алиева призвал не тянуть Азербайджан и Армению в прошлое обновлено 16:00
6 декабря 2025, 16:00 6107
Эрдоган приободрил Мадуро
Эрдоган приободрил Мадуро
6 декабря 2025, 21:58 4251
Глава разведки Украины призвал признать, что россияне способны терпеть лишения
Глава разведки Украины призвал признать, что россияне способны терпеть лишения
6 декабря 2025, 21:27 4239
Турция о принуждении России и Украины к миру силой
Турция о принуждении России и Украины к миру силой
6 декабря 2025, 21:09 6805
Анкара почувствовала угрозу: Война пришла и в Черное море
Анкара почувствовала угрозу: Война пришла и в Черное море наш обзор
6 декабря 2025, 19:38 5919
Нахчыван возвращается на карту: началось строительство железнодорожного участка Зангезурского коридора
Нахчыван возвращается на карту: началось строительство железнодорожного участка Зангезурского коридора новая история; все еще актуально
6 декабря 2025, 10:29 5975
Турция обещает: если курды не войдут в сирийскую армию...
Турция обещает: если курды не войдут в сирийскую армию...
6 декабря 2025, 20:17 3130

