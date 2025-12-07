18 погибших на дрейфующей лодке

Двоим удалось выжить, сама лодка была сдутой и наполовину затопленной водой. Эта трагедия стала самым смертоносным инцидентом в регионе на сегодняшний день, отмечает телеканал.

Греческая береговая охрана обнаружила у берегов острова Крит неспособную к маневрированию надувную лодку с 18 погибшими мигрантами в ней, сообщила греческая государственная телерадиокомпания ERTnews.

«По предварительным оценкам, причиной смерти стали переохлаждение и, возможно, голод, поскольку они оставались беззащитными в море в непогоду», - говорится в сообщении.

Выжившие, которые сейчас проходят реабилитацию после сильного переохлаждения, подтвердили местным властям, что после выхода плавсредства из-под контроля у пассажиров не было продовольствия и средств защиты.

Как долго они оставались в таком положении - не уточняется. Откуда прибыли мигранты, также неизвестно. По имеющимся у ERTnews данным, эта надувная лодка была шестой из семи, двигавшихся в непогоду в направлении Крита. В последние дни в Средиземном море вокруг Крита бушевал сильный шторм с порывами ветра более 90 км/ч.

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, в 2025 году до начала декабря на Крит прибыло почти 17 тысяч нелегальных мигрантов.