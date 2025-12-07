USD 1.7000
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?

18 погибших на дрейфующей лодке

10:55

Греческая береговая охрана обнаружила у берегов острова Крит неспособную к маневрированию надувную лодку с 18 погибшими мигрантами в ней, сообщила греческая государственная телерадиокомпания ERTnews.

Двоим удалось выжить, сама лодка была сдутой и наполовину затопленной водой. Эта трагедия стала самым смертоносным инцидентом в регионе на сегодняшний день, отмечает телеканал.

«По предварительным оценкам, причиной смерти стали переохлаждение и, возможно, голод, поскольку они оставались беззащитными в море в непогоду», - говорится в сообщении.

Выжившие, которые сейчас проходят реабилитацию после сильного переохлаждения, подтвердили местным властям, что после выхода плавсредства из-под контроля у пассажиров не было продовольствия и средств защиты.

Как долго они оставались в таком положении - не уточняется. Откуда прибыли мигранты, также неизвестно. По имеющимся у ERTnews данным, эта надувная лодка была шестой из семи, двигавшихся в непогоду в направлении Крита. В последние дни в Средиземном море вокруг Крита бушевал сильный шторм с порывами ветра более 90 км/ч.

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, в 2025 году до начала декабря на Крит прибыло почти 17 тысяч нелегальных мигрантов.

В Билясуваре автомобиль упал в канал: пять погибших
В Билясуваре автомобиль упал в канал: пять погибших
12:34
«Кинжалами», «Искандерами» и беспилотниками по Украине
«Кинжалами», «Искандерами» и беспилотниками по Украине
12:14
Три европейца вместе – это партия. Три араба – только раскол
Три европейца вместе – это партия. Три араба – только раскол
09:42
Анкара почувствовала угрозу: Война пришла и в Черное море
Анкара почувствовала угрозу: Война пришла и в Черное море
6 декабря 2025, 19:38
Пентагон был готов, но Трамп отказал
Пентагон был готов, но Трамп отказал
10:20
Назима Садыхова нокаутировали в Лас-Вегасе
Назима Садыхова нокаутировали в Лас-Вегасе
05:43
Будут ли в Азербайджане болеть за Узбекистан и Турцию в 6 утра?
Будут ли в Азербайджане болеть за Узбекистан и Турцию в 6 утра?
04:57
О чем Зеленский два часа говорил с советниками Трампа?
О чем Зеленский два часа говорил с советниками Трампа?
00:16
Иммиграционная полиция Трампа арестовала Саркисяна с азербайджанским паспортом. Он совершил множество преступлений...
Иммиграционная полиция Трампа арестовала Саркисяна с азербайджанским паспортом. Он совершил множество преступлений...
6 декабря 2025, 20:53
Помощник Алиева призвал не тянуть Азербайджан и Армению в прошлое
Помощник Алиева призвал не тянуть Азербайджан и Армению в прошлое
6 декабря 2025, 16:00
Эрдоган приободрил Мадуро
Эрдоган приободрил Мадуро
6 декабря 2025, 21:58

