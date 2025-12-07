USD 1.7000
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?

Новый глава «Моссада» в бою против ХАМАС

11:14 809

Новый глава «Моссада» генерал Роман Гофман оказался в центре общественного внимания в Израиле после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил на днях о его назначении на должность.

Так, израильские СМИ опубликовали запись боя, который Гофман вел 7 октября, после нападения ХАМАС на Израиль, и в ходе которого генерал был ранен. На видео Гофман, тогда командир базы «Цеелим», стреляет по боевикам ХАМАС, а затем, пытаясь покинуть место происшествия, получает ранение.

Роману Гофману 49 лет. Он родился в Беларуси и репатриировался в Израиль с семьей в 1990 году. Израильские СМИ напоминают, что после обнародования назначения высокопоставленные сотрудники «Моссада» выразили недовольство решением Нетаньяху. По их словам, «это сильный удар по организации и, возможно, конец целой эпохи. Назначение Гофмана может положить конец золотому веку «Моссада».

В Билясуваре автомобиль упал в канал: пять погибших
В Билясуваре автомобиль упал в канал: пять погибших заявления МЧС и МВД; обновлено 12:34
12:34 1895
«Кинжалами», «Искандерами» и беспилотниками по Украине
«Кинжалами», «Искандерами» и беспилотниками по Украине обновлено 12:14
12:14 2163
Три европейца вместе – это партия. Три араба – только раскол
Три европейца вместе – это партия. Три араба – только раскол наша корреспонденция
09:42 1907
Анкара почувствовала угрозу: Война пришла и в Черное море
Анкара почувствовала угрозу: Война пришла и в Черное море наш обзор
6 декабря 2025, 19:38 6397
Пентагон был готов, но Трамп отказал
Пентагон был готов, но Трамп отказал утверждает экс-посол
10:20 2014
Назима Садыхова нокаутировали в Лас-Вегасе
Назима Садыхова нокаутировали в Лас-Вегасе Первое поражение за 7 лет; фото, видео
05:43 5544
Будут ли в Азербайджане болеть за Узбекистан и Турцию в 6 утра?
Будут ли в Азербайджане болеть за Узбекистан и Турцию в 6 утра? Полное расписание футбольного ЧМ-2026
04:57 4214
О чем Зеленский два часа говорил с советниками Трампа?
О чем Зеленский два часа говорил с советниками Трампа? обновлено 00:16
00:16 4811
Иммиграционная полиция Трампа арестовала Саркисяна с азербайджанским паспортом. Он совершил множество преступлений...
Иммиграционная полиция Трампа арестовала Саркисяна с азербайджанским паспортом. Он совершил множество преступлений... фото
6 декабря 2025, 20:53 8185
Помощник Алиева призвал не тянуть Азербайджан и Армению в прошлое
Помощник Алиева призвал не тянуть Азербайджан и Армению в прошлое обновлено 16:00
6 декабря 2025, 16:00 6393
Эрдоган приободрил Мадуро
Эрдоган приободрил Мадуро
6 декабря 2025, 21:58 4602

