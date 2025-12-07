Новый глава «Моссада» в бою против ХАМАС

Новый глава «Моссада» генерал Роман Гофман оказался в центре общественного внимания в Израиле после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил на днях о его назначении на должность.
Так, израильские СМИ опубликовали запись боя, который Гофман вел 7 октября, после нападения ХАМАС на Израиль, и в ходе которого генерал был ранен. На видео Гофман, тогда командир базы «Цеелим», стреляет по боевикам ХАМАС, а затем, пытаясь покинуть место происшествия, получает ранение.
פותח באש על המחבלים - ונפצע מירי | תיעוד בלעדי: הקרב של ראש המוסד המיועד גופמן ב-7.10https://t.co/LPHooJOYt4@OrHeller pic.twitter.com/mkYzJ3K9Ue— חדשות 13 (@newsisrael13) December 6, 2025
Роману Гофману 49 лет. Он родился в Беларуси и репатриировался в Израиль с семьей в 1990 году. Израильские СМИ напоминают, что после обнародования назначения высокопоставленные сотрудники «Моссада» выразили недовольство решением Нетаньяху. По их словам, «это сильный удар по организации и, возможно, конец целой эпохи. Назначение Гофмана может положить конец золотому веку «Моссада».