Новый глава «Моссада» в бою против ХАМАС

Новый глава «Моссада» генерал Роман Гофман оказался в центре общественного внимания в Израиле после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил на днях о его назначении на должность.

Так, израильские СМИ опубликовали запись боя, который Гофман вел 7 октября, после нападения ХАМАС на Израиль, и в ходе которого генерал был ранен. На видео Гофман, тогда командир базы «Цеелим», стреляет по боевикам ХАМАС, а затем, пытаясь покинуть место происшествия, получает ранение.