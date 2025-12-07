Европа «на перепутье»

После публикации США новой Стратегии национальной безопасности Европа оказалась на «стратегическом перепутье» — между сохранением трансатлантической безопасности и независимым курсом развития в новых реалиях международной политики. Об этом говорится в публикации The New York Times (NYT).

На днях администрация США опубликовала обновленную Стратегию национальной безопасности, в которой содержится призыв к европейским странам взять на себя «главную ответственность» за собственную оборону. Соединенные Штаты больше не должны гарантировать безопасность Европы, говорится в нем. Среди приоритетов политики США в отношении Европы значится в том числе предоставление ей возможности «самостоятельно встать на ноги и действовать как группа объединенных суверенных государств, в том числе путем принятия на себя главной ответственности за собственную оборону, без доминирования какой-либо враждебной державы».

Чарльз Купчан, профессор международных отношений, а в прошлом старший директор по европейским делам Совета национальной безопасности при администрации экс-президента США Обамы, заявил, что обновленный США документ усложнил для Европы задачу мириться с уступками, что необходимо для сохранения американской поддержки по важнейшим вопросам: от торговой политики до защиты Евросоюзом Украины.

По словам аналитиков, с которыми поговорила NYT, задачей для Европы было сохранение как процесса интеграции, сделавшего ее богатой и мирной, так и системы безопасности, созданной вокруг США. За 80 лет после Второй мировой войны европейская интеграция, в свое время в значительной степени направленная на ограничение влияния Германии, стала «одним из величайших достижений современности», говорит Купчан.

Демонтаж этой системы — это именно то, чего хочет администрация Трампа, полагают опрошенные эксперты. Некоторые из аналитиков выразили мнение, что обновленная Стратегия национальной безопасности США является точной копией российской.

Москва посчитала новую Стратегию нацбезопасности США «позитивным» изменением. В ней, в отличие от предыдущих, Россия не названа «противником» Соединенных Штатов, отметили в Кремле. В документе говорится в том числе о необходимости восстановить стратегическую стабильность в отношениях с Россией и «предотвратить непреднамеренную эскалацию или расширение войны».