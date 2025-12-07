Как уже сообщал haqqin.az, в вашингтонском Кеннеди-центре, крупнейшем в стране центре искусств, состоялась жеребьевка команд, которые будут участвовать в чемпионате мира по футболу 2026 года. Там присутствовали вместе с Дональдом Трампом два зарубежных лидера, которые примут мундиаль – премьер-министр Канады Марк Карни и президент Мексики Клаудиа Шейнбаум. Великая честь для них - они удостоились получить совместное селфи с Трампом! Сотни миллионов футбольных фанатов со всего мира с нетерпением ожидали этой жеребьевки, чтобы узнать, в какой группе будут участвовать сборные их стран. И что они увидели? Из двух часов церемонии полтора часа составил политический перформанс, в центре которого был, конечно, он - неподражаемый Дональд Трамп. Спектакль в духе церемонии награждения «Оскарами» начался с выступления любимого певца президента США - Андреа Бочелли. Затем выступал британский певец Робби Уильмс, после него очередь дошла до группы Village People, которая исполнила композицию YMCA, ставшую гимном всех ралли на выборах Трампа. Наконец в свете юпитеров показался сам виновник торжества, который исполнил свой ритуальный танец, — два кулачка впереди, голова чуть наклонена, бедра ритмично покачиваются.

В это время приглашенные футбольные звезды прошлого и настоящего смешались с толпой журналистов и дипломатов, и их почти не было видно. К самой жеребьевке спектакль выдохся, но это было уже неважно, в конце концов не для этого же сюда была приглашена достопочтенная публика. Центральным моментом действия было награждение Трампа «Премией мира» FIFA. Этот приз был разработан главой футбольной организации Джанни Инфантино и его подручными нынешней осенью, приблизительно четыре недели спустя после того, как Нобелевский комитет прокатил Трампа со своей «Премией мира». Ну что ж, за неимением гербовой пишут и на простой. Трамп спешно бросился цеплять медальку FIFA на свою шею, и это были комические картинки, запечатленные во многих мировых СМИ. То, что Инфантино свой в доску парень, для Трампа известно давно. Он практически прописался в поместье президента в Мар-а-Лаго, обсуждал с ним все мировые дела, далеко не только футбольные, и на лету ловил все указания лидера супердержавы. Штаб Инфантино расположился на одном из этажей башни Трампа в Манхэттене. По совету президента FIFA для жеребьевки был выбран Вашингтон, хотя в американской столице не будут проходить матчи мундиаля. Концерт в «Кеннеди центре» вызвал аплодисменты уважения собравшейся публики. Однако недоуменные лица тех, кто ждал жеребьевки, а не танцев Трампа, говорили об их крайнем разочаровании.

А мировая пресса отозвалась о проведенном мероприятии в совершенно уничижительных тонах. «Премия мира» Инфантино поднимает вопрос о независимости FIFA», - пишет катарская Al Jazeera. Издание напоминает о словах функционера от футбола, сказанные им в 2023 году. «Нет никакого более могущественного орудия, способного объединить мир, чем спорт, - заявил он тогда. - Мы сейчас должны защитить автономию спорта, политический нейтралитет спорта и ценности спорта». Сейчас этот прохиндей с вечно льстивой улыбкой по отношению к Трампу на лице демонстрирует нечто полностью противоположное. «Трамп не достоин «Премии мира», даже такой фейковой, как эта от FIFA», - пишет журналистка Нэнси Армор в USA Today. «Жеребьевка FIFA, всегда довольно нелепая, сейчас с Трапом во главе превзошла саму себя», - полагает спортивный комментатор The Washington Post Уилл Летч. – Футбольные фанаты хотели знать о распределении команд в группах. Но у FIFA были другие планы». «FIFA поцеловала Трампа снизу вверх», - пишет издание The Nation. Липовая футбольная «Премия мира» вызвала единогласное осуждение всех международных правозащитных центров. Критики говорят, что присуждение приза состоялось через 24 часа после того, как американские военные нанесли очередной ракетный удар по суденышку у берегов Венесуэлы, в результате чего четверо членов экипажа были убиты. Таким образом, число ударов, начиная с сентября, составило 22, а число жертв - 86. Да, не слишком согласуется награждение Трампа с его воинственными приготовлениями к войне с Венесуэлой. А как классифицировать недавние слова Трампа в адрес граждан Сомали, которых он назвал «мусорным народом». И, конечно, не подтверждает репутацию миротворца президента США его незаконные депортации тысяч иностранцев, включая тех, кто имел легальное разрешение находиться на территории США.