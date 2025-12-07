Исторический шанс для Баку: фокус смещается к Азербайджану

Доля России на европейском энергетическом рынке стремительно проседает до нулевых уровней, и в этой динамике фокус внимания неизбежно смещается в сторону Азербайджана — страны, которая обладает необходимыми инфраструктурными мощностями и ресурсной базой, чтобы занять освобождающуюся нишу в европейской энергетической архитектуре. После решения Евросоюза полностью устранить зависимость от российских энергоресурсов ряд стран Восточной Европы, в частности, Венгрия и Сербия, традиционно ориентировавшиеся на поставки из России, столкнулись с дефицитом углеводородов и усилили поиск альтернативных поставщиков. Формирующаяся конфигурация создает для Баку окно возможностей, позволяющее расширить экспортный портфель, увеличить присутствие на европейском рынке и встроиться в долгосрочные стратегии диверсификации поставок в ЕС.

Нет российским углеводородам Как уже сообщалось, в Брюсселе приняли решение отказаться от импорта российского газа уже к концу 2027 года – то есть раньше первоначально заявленного срока. Краткосрочные контракты на поставку трубопроводного газа начнут действовать уже в июне 2026 года, что делает неизбежной остановку «Турецкого потока» - последнего канала поступления российского газа в Европу. Сегодня по нему в Восточную Европу ежегодно поставляется 17,5 миллиарда кубометров газа, и в скором времени эти объемы должны будут исчезнуть из европейского энергобаланса. Параллельно Евросоюз решил прекратить импорт из России сжиженного природного газа (СПГ), формируя тем самым режим полного вытеснения российского присутствия из европейского энергетического пространства. В ближайшее время планируется остановить и поставки нефти по трубопроводу «Дружба». ЕС и Великобритания уже работают над новыми санкционными механизмами, направленными на блокировку экспорта российского сырья морскими путями. Таким образом, европейская энергетическая архитектура вступает в фазу радикальной перестройки, в которой российским углеводородам просто не остается места. Даже Венгрия, которая дольше всех сопротивлялась отказу от российских ресурсов, вынуждена учитывать новые регуляторные и рыночные реалии, хотя и заявляет о намерении оспорить в суде решение Европейского союза. Отсутствие морской инфраструктуры и зависимость от транзитных маршрутов повышают для Будапешта риски, однако изменить структурный разворот ЕС венгры уже не могут.

Что говорит Матраи? Генеральный директор венгерской государственной компании MVM Group Карой Матраи сообщил агентству Reuters, что Венгрия сможет обеспечить себя газом даже при полном прекращении поступлений из России, хотя ценовая динамика будет неблагоприятной. MVM, контролирующая 40-45 процентов венгерского оптового рынка и оперирующая в Центральной Европе объемами свыше 10 миллиардов кубометров газа, ведет переговоры с несколькими поставщиками, однако Матраи предпочел не раскрывать их имена. По его словам, компания рассчитывает компенсировать прекращение импорта за счет смешанной модели - доступа к инфраструктуре европейских терминалов СПГ и диверсифицированных трубопроводных маршрутов. Компания уже обеспечила себе мощности на импорт 1 миллиарда кубометров СПГ через хорватский терминал и заключила соглашение с компанией Shell на 200 миллионов с 2026 года, и на 400 миллионов кубометров - с французской Engie. Но Матраи предупредил, что маршрутизация газа из СПГ-портов в Венгрию и Словакию увеличит для конечных потребителей итоговую цену, а логистическая составляющая будет включать дополнительную риск-премию. Сегодня по долгосрочному контракту с Россией MVM ежегодно импортирует 3,5 миллиарда кубометров по «Турецкому потоку» и дополнительно закупает газ для внутреннего потребления (около 8 миллиардов кубометров в год) и для экспорта в Словакию на спотовом рынке. На рынке Чехии MVM поставляет клиентам в Германии исключительно нероссийский газ, что соответствует строгим нормам европейского санкционного комплаенса. Матраи также сообщил, что компания ожидает решения румынских регуляторов относительно покупки 68 процентов акций E.ON Energie Romania, а параллельно ведет переговоры с энергетической компанией MOL о продлении сотрудничества по закупкам и переработке азербайджанской нефти до 2026 года. Это дополнительно усиливает стратегическую связку Венгрии с Каспийским регионом.