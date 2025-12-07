USD 1.7000
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?
Из-за пожара в ночном клубе в индийском штате Гоа пострадали шестеро, погибли не менее 25 человек, среди них — четверо туристов и 14 сотрудников, передает NDTV со ссылкой на власти страны.

По информации полиции, пожар произошел в клубе Birch by Romeo Lane на пляже Бага — одном из самых популярных на Гоа. По предварительной информации, причиной стал взрыв баллона на кухне заведения.

Главный министр Гоа Прамод Савант сообщил, что все пострадавшие находятся в стабильном состоянии и получают медицинскую помощь. Против владельца и гендиректора ночного клуба возбуждены уголовные дела, вскоре они будут арестованы, сообщил Савант агентству PTI.

