Смертельный отдых на Гоа

Из-за пожара в ночном клубе в индийском штате Гоа пострадали шестеро, погибли не менее 25 человек, среди них — четверо туристов и 14 сотрудников, передает NDTV со ссылкой на власти страны.

По информации полиции, пожар произошел в клубе Birch by Romeo Lane на пляже Бага — одном из самых популярных на Гоа. По предварительной информации, причиной стал взрыв баллона на кухне заведения.

Главный министр Гоа Прамод Савант сообщил, что все пострадавшие находятся в стабильном состоянии и получают медицинскую помощь. Против владельца и гендиректора ночного клуба возбуждены уголовные дела, вскоре они будут арестованы, сообщил Савант агентству PTI.