Попытка госпереворота провалилась

Законно сформированное правительство Бенина восстанавливает контроль над ситуацией в стране после того, как утром группа военных объявила о захвате власти. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на окружение президента Патриса Талона.
«Речь идет о небольшой группе мятежников, у которых был доступ к телевидению, - приводит агентство слова собеседника. - Регулярная армия восстанавливает контроль над ситуацией. Столица Порто-Ново и крупнейший город страны Котону находятся в полной безопасности».
По словам источника, президентский дворец в столице Порто-Ново был атакован утром мятежниками, сам Талон находится в безопасности. «Это касается и семьи главы государства», - отметил он.
Министр иностранных дел и сотрудничества Бенина Олушегун Аджади Бакари заявил, что части армии и национальной гвардии восстановили контроль над ситуацией в стране. «Есть попытка [переворота], но ситуация под контролем, - приводит его слова Reuters. - Значительная часть армии сохраняет лояльность правительству, мы берем ситуацию под контроль». Бакари утверждает, что мятежникам удалось утром в воскресенье захватить только здание государственного телевидения и выйти в эфир с заявлением о госперевороте.
* * * 13:23
Военные захватили власть в Бенине, сместив президента Патриса Талона. Об этом сообщил новостной портал La Nouvell Tribune со ссылкой на заявление, зачитанное в эфире государственной Корпорации телерадиовещания Бенина.
Всю полноту власти в стране взял военный комитет. Его возглавил подполковник Тигри Паскаль, передает корпорация. Военные объявили о роспуске всех государственных органов власти. Где находится Талон, неизвестно.
Госпереворот произошел в обстановке подготовки президентских выборов в Бенине, которые должны были состояться 12 апреля 2026 года. Талон дважды побеждал на выборах и не может переизбираться на третий срок.