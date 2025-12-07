Попытка госпереворота провалилась

Законно сформированное правительство Бенина восстанавливает контроль над ситуацией в стране после того, как утром группа военных объявила о захвате власти. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на окружение президента Патриса Талона.

«Речь идет о небольшой группе мятежников, у которых был доступ к телевидению, - приводит агентство слова собеседника. - Регулярная армия восстанавливает контроль над ситуацией. Столица Порто-Ново и крупнейший город страны Котону находятся в полной безопасности».

По словам источника, президентский дворец в столице Порто-Ново был атакован утром мятежниками, сам Талон находится в безопасности. «Это касается и семьи главы государства», - отметил он.

Министр иностранных дел и сотрудничества Бенина Олушегун Аджади Бакари заявил, что части армии и национальной гвардии восстановили контроль над ситуацией в стране. «Есть попытка [переворота], но ситуация под контролем, - приводит его слова Reuters. - Значительная часть армии сохраняет лояльность правительству, мы берем ситуацию под контроль». Бакари утверждает, что мятежникам удалось утром в воскресенье захватить только здание государственного телевидения и выйти в эфир с заявлением о госперевороте.