Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?

Беспилотники атаковали Саратов. Горела нефтебаза

13:28

В Энгельсе Саратовской области РФ в ночь на 7 декабря была атакована нефтебаза. Об этом пишет телеграм-канал Exilenova+ со ссылкой на жителей города.

По данным канала, удар украинских беспилотников вызвал пожар на объекте. О пострадавших не сообщается. Официальные структуры пока не подтвердили поражение нефтебазы.

Губернатор региона Роман Бусаргин ранее опубликовал в своем телеграм-канале предупреждение о риске атаки БПЛА. Министерство обороны России позже заявило, что в течение ночи над Саратовской областью было сбито 42 украинских беспилотника. Под удар дронов попала и Ростовская область.

Всего, по данным Минобороны РФ, за ночь силы ПВО «перехватили и уничтожили» 77 украинских беспилотников самолетного типа. По данным ведомства, 42 были сбиты над Саратовской областью, 12 — над Ростовской, 10 — над аннексированным Крымом, 9 — над Волгоградской областью, два — над Белгородской, по одному — над Астраханской областью и Чечней.

Исторический шанс для Баку: фокус смещается к Азербайджану
Исторический шанс для Баку: фокус смещается к Азербайджану
12:29
«Кинжалами», «Искандерами» и беспилотниками по Украине
«Кинжалами», «Искандерами» и беспилотниками по Украине
15:03
Ильхам Алиев принял делегацию Кыргызстана
Ильхам Алиев принял делегацию Кыргызстана
14:50
«Россия и Украина потеряли более 2 млн человек»
«Россия и Украина потеряли более 2 млн человек»
14:25
«Эти американцы» дали Кремлю «железобетонное» обещание
«Эти американцы» дали Кремлю «железобетонное» обещание
14:16
Президент Чехии: Мы все проиграем, если Путин победит...
Президент Чехии: Мы все проиграем, если Путин победит...
13:42
В Билясуваре автомобиль упал в канал: пять погибших
В Билясуваре автомобиль упал в канал: пять погибших
12:34
Три европейца вместе – это партия. Три араба – только раскол
Три европейца вместе – это партия. Три араба – только раскол
09:42
Анкара почувствовала угрозу: Война пришла и в Черное море
Анкара почувствовала угрозу: Война пришла и в Черное море
6 декабря 2025, 19:38
Пентагон был готов, но Трамп отказал
Пентагон был готов, но Трамп отказал
10:20
Назима Садыхова нокаутировали в Лас-Вегасе
Назима Садыхова нокаутировали в Лас-Вегасе
05:43

