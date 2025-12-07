Беспилотники атаковали Саратов. Горела нефтебаза

В Энгельсе Саратовской области РФ в ночь на 7 декабря была атакована нефтебаза. Об этом пишет телеграм-канал Exilenova+ со ссылкой на жителей города.

По данным канала, удар украинских беспилотников вызвал пожар на объекте. О пострадавших не сообщается. Официальные структуры пока не подтвердили поражение нефтебазы.

Губернатор региона Роман Бусаргин ранее опубликовал в своем телеграм-канале предупреждение о риске атаки БПЛА. Министерство обороны России позже заявило, что в течение ночи над Саратовской областью было сбито 42 украинских беспилотника. Под удар дронов попала и Ростовская область.

Всего, по данным Минобороны РФ, за ночь силы ПВО «перехватили и уничтожили» 77 украинских беспилотников самолетного типа. По данным ведомства, 42 были сбиты над Саратовской областью, 12 — над Ростовской, 10 — над аннексированным Крымом, 9 — над Волгоградской областью, два — над Белгородской, по одному — над Астраханской областью и Чечней.