Президент Чехии: Мы все проиграем, если Путин победит...

«Если мы позволим России выйти из этого конфликта победителем, мы все проиграем», - сказал Павел в интервью для The Sunday Times.

Президент Чехии Петр Павел предупредил, что победа России в Украине станет поражением для всего Запада.

Павел считает, что Запад не предает Украину, но демонстрирует «нежелание защищать принципы, которые якобы отстаивает».

Чешский президент раскритиковал реакцию НАТО на многочисленные нарушения воздушного пространства российскими самолетами и дронами: «Нарушения являются преднамеренными и хорошо спланированными... Россия тестирует нашу решимость».

Павел убежден, что Альянс должен быть готов к более решительным действиям, «включая сбивание российского самолета или беспилотника: «Я считаю, что наступит момент, когда нам придется принять более жесткие меры, включая потенциальное сбивание российского самолета или беспилотников. Россия не позволит повторных нарушений своего воздушного пространства. И мы должны сделать то же самое».

Павел предупреждает: у Европы должны быть собственные силы, способные заменить американские возможности в разведке, логистике и командовании.

Павел признает, что после завершения войны Европа будет нуждаться в новом договоре по безопасности с Москвой - вроде Хельсинкских соглашений 1975 года. Но только после того, как Россия признает территориальный суверенитет всех государств. «Мы просто не можем позволить Украине проиграть», - сказал президент Чехии.