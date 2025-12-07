USD 1.7000
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?

Ильхам Алиев принял делегацию Кыргызстана

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 7 декабря принял делегацию во главе с заместителем председателя Кабинета министров Кыргызской Республики Бакытом Торобаевым. Об этом информирует официальный сайт главы азербайджанского государства.

Президент Ильхам Алиев, отметив, что в Баку состоится заседание совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству в экономической и гуманитарной сферах между Азербайджанской Республикой и Кыргызской Республикой, сказал, что повестка заседания насыщенная, и расценил это как показатель тесного взаимодействия между двумя странами.

Подчеркнув, что в последние годы двусторонние отношения стремительно развиваются, глава государства отметил роль в этом взаимных визитов высокого уровня.

Напомнив о поддержке Кыргызстаном в восстановлении Карабаха и Восточного Зангезура, Ильхам Алиев еще раз выразил благодарность президенту Садыру Жапарову и народу Кыргызстана за строительство в селе Хыдырлы Агдамского района здания полной средней школы имени Айкола Манаса. Президент Азербайджана сказал, что отправка президентом Кыргызстана в качестве подарка на освобожденные от оккупации территории 200 яков также является проявлением дружеских отношений.

Глава государства вспомнил и об открытии в Баку памятника выдающемуся кыргызскому писателю Чингизу Айтматову, в Бишкеке - Парка кыргызско-азербайджанской дружбы и Учебно-воспитательного комплекса школы-гимназии №20 имени Гейдара Алиева.

Коснувшись инвестиционных проектов, Ильхам Алиев также подчеркнул подписанное между Азербайджаном и Кыргызстаном соглашение о строительстве отеля на берегу озера Иссык-Куль.

Президент Ильхам Алиев сказал, что Азербайджано-Кыргызский совместный инвестиционный фонд, созданный решением глав двух государств, уже приступил к финансированию первых проектов, а ряд проектов находится на стадии финансирования. Глава государства сообщил, что Азербайджан выделил финансовые ресурсы на формирование капитала фонда, и в случае увеличения количества проектов Азербайджан выделит дополнительные средства.

Ильхам Алиев отметил, что Кыргызстан был одним из первых государств, поддержавших присоединение Азербайджана к формату сотрудничества со странами Центральной Азии, и расценил это как олицетворение братского характера отношений двух стран.

Отметив, что Азербайджан стал полноправным участником Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, Ильхам Алиев выразил признательность за это Кыргызстану и другим странам. Президент указал, что это еще теснее свяжет страны Центральной Азии с регионом Южного Кавказа, сыграет свою роль в обеспечении бесперебойных и стабильных грузоперевозок в обоих направлениях, еще больше укрепит братские связи между народами.

Выразив от имени делегации признательность за прием, Бакыт Торобаев в первую очередь передал главе государства приветствия президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова. Гость отметил, что двусторонние отношения Азербайджана и Кыргызстана, основанные на общих исторических корнях, многовековой дружбе, благодаря политической воле президентов Азербайджана и Кыргызстана вышли на высший уровень стратегического партнерства. Указав на важность прямого авиасообщения между Баку и Бишкеком, зампредседателя Кабинета Министров Кыргызской Республики подчеркнул значение увеличения в будущем количества рейсов в этом направлении. Бакыт Торобаев сказал, что в Кыргызстане ждут визита президента Азербайджана.

В ходе беседы были обсуждены вопросы, связанные с перспективами сотрудничества в сфере энергетики, транспорта, взаимного инвестирования, в гуманитарной, образовательной, сельскохозяйственной и других областях, представляющих взаимный интерес.

