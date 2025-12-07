Прогноз синоптиков: дожди

В понедельник, 8 декабря, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидаются дожди, местами ливневые. Северо-восточный ветер вечером сменится северо-западным, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха ночью 7–9, днем 10–13 градусов тепла. Атмосферное давление снизится до 763 мм рт.ст., относительная влажность воздуха составит 80–90%.

В районах Азербайджана также прогнозируются дожди, местами проливные, в горах – снег. Температура воздуха ночью 2–7, днем — 9–13 градусов тепла; в горах ночью 0–4 мороза, днем 4–8 тепла.