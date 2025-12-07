USD 1.7000
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?
Новость дня
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?

Прогноз синоптиков: дожди

13:59 829

В понедельник, 8 декабря, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидаются дожди, местами ливневые. Северо-восточный ветер вечером сменится северо-западным, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха ночью 7–9, днем 10–13 градусов тепла. Атмосферное давление снизится до 763 мм рт.ст., относительная влажность воздуха составит 80–90%.

В районах Азербайджана также прогнозируются дожди, местами проливные, в горах – снег. Температура воздуха ночью 2–7, днем — 9–13 градусов тепла; в горах ночью 0–4 мороза, днем 4–8 тепла.

Исторический шанс для Баку: фокус смещается к Азербайджану
Исторический шанс для Баку: фокус смещается к Азербайджану наша аналитика
12:29 3233
«Кинжалами», «Искандерами» и беспилотниками по Украине
«Кинжалами», «Искандерами» и беспилотниками по Украине обновлено 15:03
15:03 3266
Ильхам Алиев принял делегацию Кыргызстана
Ильхам Алиев принял делегацию Кыргызстана фото; новость дополнена
14:50 793
«Россия и Украина потеряли более 2 млн человек»
«Россия и Украина потеряли более 2 млн человек» такие цифры привел Кит Келлог
14:25 988
«Эти американцы» дали Кремлю «железобетонное» обещание
«Эти американцы» дали Кремлю «железобетонное» обещание
14:16 1370
Президент Чехии: Мы все проиграем, если Путин победит...
Президент Чехии: Мы все проиграем, если Путин победит...
13:42 1248
В Билясуваре автомобиль упал в канал: пять погибших
В Билясуваре автомобиль упал в канал: пять погибших заявления МЧС и МВД; обновлено 12:34
12:34 3114
Три европейца вместе – это партия. Три араба – только раскол
Три европейца вместе – это партия. Три араба – только раскол наша корреспонденция
09:42 2485
Анкара почувствовала угрозу: Война пришла и в Черное море
Анкара почувствовала угрозу: Война пришла и в Черное море наш обзор
6 декабря 2025, 19:38 6692
Пентагон был готов, но Трамп отказал
Пентагон был готов, но Трамп отказал утверждает экс-посол
10:20 2897
Назима Садыхова нокаутировали в Лас-Вегасе
Назима Садыхова нокаутировали в Лас-Вегасе Первое поражение за 7 лет; фото, видео
05:43 6225

