«Эти американцы» дали Кремлю «железобетонное» обещание

Москва и Вашингтон продолжают работу над долгосрочным урегулированием «конфликта» в Украине. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.

По словам Ушакова, переговоры ведутся не о временном перемирии, а о перспективах устойчивого решения «конфликта».

«Эти американцы божатся, что, если Трамп о чем-то договорится, то это железобетонно», — цитирует Интерфакс Ушакова.

«Американцы, с которыми мы сейчас разговариваем, они всячески подчеркивают, что они разные, что Трамп — это другой человек, у него и идеология другая, каждую минуту подчеркивают, что при Трампе этого (войны в Украине — ред.) бы не началось. Эти люди очень близки Трампу, они служат ему, и, как представляется, они четко выполняют его установки», — отметил представитель Кремля.

В Москве 2 декабря состоялись почти пятичасовые переговоры с представителями американской стороны, которые были признаны «конструктивными и содержательными». В ходе встречи обсуждался, в частности, вопрос украинских территорий.