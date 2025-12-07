USD 1.7000
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?

«Россия и Украина потеряли более 2 млн человек»

такие цифры привел Кит Келлог
14:25

Суммарные потери России и Украины в войне превышают два млн человек, заявил спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог на Национальном оборонном форуме имени Рональда Рейгана в Калифорнии.

«…Масштабы этой войны беспрецедентны, когда речь заходит о региональном конфликте. Советский Союз покинул Афганистан, потеряв 18 тыс. человек. Мы (США) покинули Вьетнам, потеряв 58 000 человек. Россия и Украина, вместе взятые, потеряли более двух миллионов человек. Подумайте об этом. Это ужасающие цифры», — сказал Келлог.

Ранее депутат от партии «Батькивщина» Вадим Ивченко утверждал, что Украина потеряла на фронте более полумиллиона погибшими и столько же ранеными.

Исторический шанс для Баку: фокус смещается к Азербайджану
Исторический шанс для Баку: фокус смещается к Азербайджану наша аналитика
12:29 3234
«Кинжалами», «Искандерами» и беспилотниками по Украине
«Кинжалами», «Искандерами» и беспилотниками по Украине обновлено 15:03
15:03 3269
Ильхам Алиев принял делегацию Кыргызстана
Ильхам Алиев принял делегацию Кыргызстана фото; новость дополнена
14:50 794
«Россия и Украина потеряли более 2 млн человек»
«Россия и Украина потеряли более 2 млн человек» такие цифры привел Кит Келлог
14:25 993
«Эти американцы» дали Кремлю «железобетонное» обещание
«Эти американцы» дали Кремлю «железобетонное» обещание
14:16 1375
Президент Чехии: Мы все проиграем, если Путин победит...
Президент Чехии: Мы все проиграем, если Путин победит...
13:42 1250
В Билясуваре автомобиль упал в канал: пять погибших
В Билясуваре автомобиль упал в канал: пять погибших заявления МЧС и МВД; обновлено 12:34
12:34 3114
Три европейца вместе – это партия. Три араба – только раскол
Три европейца вместе – это партия. Три араба – только раскол наша корреспонденция
09:42 2485
Анкара почувствовала угрозу: Война пришла и в Черное море
Анкара почувствовала угрозу: Война пришла и в Черное море наш обзор
6 декабря 2025, 19:38 6692
Пентагон был готов, но Трамп отказал
Пентагон был готов, но Трамп отказал утверждает экс-посол
10:20 2897
Назима Садыхова нокаутировали в Лас-Вегасе
Назима Садыхова нокаутировали в Лас-Вегасе Первое поражение за 7 лет; фото, видео
05:43 6226

