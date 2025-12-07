«Россия и Украина потеряли более 2 млн человек»

Суммарные потери России и Украины в войне превышают два млн человек, заявил спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог на Национальном оборонном форуме имени Рональда Рейгана в Калифорнии.

«…Масштабы этой войны беспрецедентны, когда речь заходит о региональном конфликте. Советский Союз покинул Афганистан, потеряв 18 тыс. человек. Мы (США) покинули Вьетнам, потеряв 58 000 человек. Россия и Украина, вместе взятые, потеряли более двух миллионов человек. Подумайте об этом. Это ужасающие цифры», — сказал Келлог.

Ранее депутат от партии «Батькивщина» Вадим Ивченко утверждал, что Украина потеряла на фронте более полумиллиона погибшими и столько же ранеными.