Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s повысило кредитный рейтинг Азербайджана на одну ступень - со «стабильного» уровня до «позитивного» («BB+/B»). Однако по просьбе Баку рейтинги были немедленно отозваны, что создало на рынке эффект рациональной паузы: инвесторы получили обновленную оценку кредитоспособности страны, однако формальный рейтинг перестал действовать сразу после его повышения.

Политические факторы Агентство не раскрывает мотивы Азербайджана, но перечисляет факторы, которые могли лечь в основу пересмотра прогноза. Главным драйвером назван прогресс в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией: устойчивое снижение напряженности, переход к деэскалации и запланированное сокращение оборонных расходов заметно уменьшают страновой риск и повышают качество суверенного кредитного профиля. Аналитики S&P Global Ratings подчеркивают, что ожидаемое ослабление геополитической премии за риск создает благоприятную основу для притока капитала и ускорения роста в среднесрочной перспективе. Ключевую роль в устойчивости кредитной позиции Азербайджана играет мощный фискальный буфер - значительные активы Государственного нефтяного фонда благосостояния, устойчивая чистая позиция по государственным активам и один из самых низких уровней государственного долга среди сопоставимых стран. В совокупности это формирует надежный механизм амортизации внешних шоков и снижает чувствительность национальной экономики к волатильности сырьевых рынков. В своем официальном заявлении агентство пояснило: «5 декабря 2025 года S&P Global Ratings изменило прогноз по Азербайджану со «стабильного» на «позитивный», подтвердив долгосрочные и краткосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте на уровне «BB+/B». После чего мы отозвали эти рейтинги по запросу эмитента». Уточняется, что до момента отзыва рассматривались как вероятность дальнейшего повышения, так и возврат к прежнему уровню при ухудшении макроэкономических параметров.

Несмотря на умеренный рост экономики S&P указывает, что пересмотр прогноза на «стабильный» стал бы оправданным при снижении бюджетного баланса быстрее ожиданий, прежде всего, в сценарии ускоренного падения нефтедобычи из-за истощения зрелых месторождений. Что привело бы к снижению экспортных поступлений и расширению дефицита. В то же время сохранялась вероятность повышения рейтингов при наличии устойчивого профицита, подтвержденной траектории мирного процесса и дальнейшего укрепления внешних позиций Азербайджана. Агентство прогнозирует, что кредитный профиль Азербайджана может консолидироваться при условии сохранения мирных инициатив и поддержания исключительно прочных фискальных и внешних резервов. При этом S&P напоминает, что, хотя итоговый мирный договор с Арменией еще не подписан, достигнутые 8 августа договоренности в Вашингтоне уже дали первые результаты: впервые за три десятилетия через территорию Азербайджана в Армению прошел грузовой поезд с тысячей тонн казахской пшеницы - признак постепенной нормализации региональной экономической взаимосвязанности. Оба правительства также планируют сократить в 2026 году оборонные расходы, что подтверждает уверенность в стабильности деэскалации. Если данная динамика сохранится, она укрепит доверие инвесторов, улучшит инвестиционный климат и откроет возможности для углубления торговой и транспортной интеграции на Южном Кавказе. Одновременно S&P подчеркивает, что Азербайджан сохраняет один из наиболее мощных суверенных балансов среди всех стран с рейтингами в диапазоне «BB». Валютные активы, аккумулированные в SOFAZ, низкий госдолг и устойчивая чистая позиция по государственным активам обеспечивают значительную способность к поглощению внешних шоков. Эти факторы сохраняют макроэкономическую стабильность, несмотря на умеренный рост экономики, сдерживаемый истощением нефтяных запасов и стабилизацией добычи газа. По данным агентства, углеводородный сектор продолжает структурный спад: нефтедобыча снижается, а добыча газа остается стабильной, достигая своего среднесрочного пика. Это ограничивает потенциал роста даже при позитивной динамике ненефтяного сектора. S&P оценивает долгосрочные экономические перспективы Азербайджана как умеренные: ограниченная диверсификация и зависимость от зрелых месторождений продолжают сдерживать среднесрочный рост. Мирный процесс между Арменией и Азербайджаном вступил в наиболее конструктивную стадию за последние десятилетия, однако переход от политических деклараций к юридически закрепленному мирному соглашению остается незавершенным. Азербайджан требует внесения изменений в Конституцию Армении, исключающих любые претензии на Карабах, что вызывает сопротивление внутри армянского общества. Спор о коридоре в Нахчыван урегулирован: стороны признали, что новые маршруты будут функционировать исключительно под суверенитетом принимающего государства. Однако технические протоколы - безопасность, таможенное регулирование, инфраструктурная синхронизация - все еще требуют согласования. Формальный риск масштабного конфликта снизился, однако отсутствие подписанного договора сохраняет зависимость процесса от политической воли.

А как же прибыль от нефти с газом? Согласно данным агентства, в первой половине 2025 года экономика Азербайджана выросла на 1,5 процента, по итогам года ожидается рост на 1,8 процента, что существенно ниже уровня 2024 года (+ 4,1 процента). Основным источником роста остается ненефтяной сектор. S&P прогнозирует дальнейшее снижение нефтедобычи в 2026 году. Дополнительные инвестиции иностранных операторов способны лишь замедлить снижение, но не переломить тренд. Газодобыча остается на стабильно высоком уровне, однако дополнительные объемы до конца десятилетия будут ограниченными. Агентство оценивает, что реальный рост ВВП останется умеренным (около 1,7 процента в 2026 году), и будет ограниченным в ближайшие годы. Ряд проектов, включая следующую фазу Апшерона, глубоководную добычу газа на АЧГ, а также месторождения Умид, Бабек и Карабах, способны поддержать добычу газа в долгосрочной перспективе, но все они находятся на ранних стадиях реализации. Агентство S&P прогнозирует, что Азербайджан сохранит макроэкономическую стабильность благодаря одному из самых сильных внешних балансов среди аналогичных стран. Ожидается, что к 2028 году активы SOFAZ превысят внешний долг, а чистая международная инвестиционная позиция составит около 76 процентов ВВП. Сальдо текущего счета будет оставаться в 2025-2028 годах близким к 3 процентам ВВП, после чего может перейти в небольшой дефицит из-за стабилизации добычи и роста импорта. Агентство отмечает, что правительство ориентируется на дефицит бюджета центрального правительства на уровне 2,3 процента ВВП в 2026 году исходя из цены нефти 65 долларов за баррель. Базовый прогноз S&P более консервативен — 60 долларов за баррель в 2026 году с последующим ростом до 65 долларов к 2027–2028 годам, что предполагает риск недополучения доходов. Несмотря на рост добычи газа в 2018–2021 годах, фискальная отдача газового сектора значительно ниже нефтяного. За девять месяцев 2025 года SOFAZ получил лишь 410 миллионов долларов от месторождения Шах-Дениз, тогда как от АЧГ поступило около 6,2 миллиарда манатов - почти в 9 раз больше. Это отражает структуру соглашений о разделе продукции и низкую маржинальность газового экспорта. Фискальная прозрачность Азербайджана остается одной из самых высоких в регионе: SOFAZ регулярно публикует аудированные отчеты с детализированным раскрытием структуры активов, инвестиционного портфеля и доходности. Это укрепляет доверие инвесторов и снижает премию за риск. Агентство ожидает сохранения привязки маната к доллару США на уровне 1,7 маната за доллар благодаря валютным интервенциям и сильной резервной позиции. Однако затяжной период низких цен на нефть может вынудить власти рассмотреть контролируемую корректировку курса для оптимизации резервов.