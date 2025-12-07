USD 1.7000
EUR 1.9811
RUB 2.2291
Подписаться на уведомления
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?
Новость дня
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?

Орбан отправляется на переговоры с Эрдоганом

15:21 198

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетит Турцию 8 декабря. Об этом глава Управления по связям при администрации президента Турции Бурханеттин Дуран сообщил в соцсети турецкой платформы NSosyal в воскресенье, 7 декабря.

Из публикации следует, что визит пройдет по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Венгерская делегация примет участие в 7-м заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Венгрия.

Отмечается, что в ходе визита будут всесторонне рассмотрены отношения между двумя странами во всех их аспектах, планируется подписание ряда соглашений, направленных на укрепление договорно-правовой базы двусторонних отношений.

Исторический шанс для Баку: фокус смещается к Азербайджану
Исторический шанс для Баку: фокус смещается к Азербайджану наша аналитика
12:29 3236
«Кинжалами», «Искандерами» и беспилотниками по Украине
«Кинжалами», «Искандерами» и беспилотниками по Украине обновлено 15:03
15:03 3271
Ильхам Алиев принял делегацию Кыргызстана
Ильхам Алиев принял делегацию Кыргызстана фото; новость дополнена
14:50 795
«Россия и Украина потеряли более 2 млн человек»
«Россия и Украина потеряли более 2 млн человек» такие цифры привел Кит Келлог
14:25 995
«Эти американцы» дали Кремлю «железобетонное» обещание
«Эти американцы» дали Кремлю «железобетонное» обещание
14:16 1377
Президент Чехии: Мы все проиграем, если Путин победит...
Президент Чехии: Мы все проиграем, если Путин победит...
13:42 1252
В Билясуваре автомобиль упал в канал: пять погибших
В Билясуваре автомобиль упал в канал: пять погибших заявления МЧС и МВД; обновлено 12:34
12:34 3116
Три европейца вместе – это партия. Три араба – только раскол
Три европейца вместе – это партия. Три араба – только раскол наша корреспонденция
09:42 2486
Анкара почувствовала угрозу: Война пришла и в Черное море
Анкара почувствовала угрозу: Война пришла и в Черное море наш обзор
6 декабря 2025, 19:38 6692
Пентагон был готов, но Трамп отказал
Пентагон был готов, но Трамп отказал утверждает экс-посол
10:20 2897
Назима Садыхова нокаутировали в Лас-Вегасе
Назима Садыхова нокаутировали в Лас-Вегасе Первое поражение за 7 лет; фото, видео
05:43 6226

ЭТО ВАЖНО

Исторический шанс для Баку: фокус смещается к Азербайджану
Исторический шанс для Баку: фокус смещается к Азербайджану наша аналитика
12:29 3236
«Кинжалами», «Искандерами» и беспилотниками по Украине
«Кинжалами», «Искандерами» и беспилотниками по Украине обновлено 15:03
15:03 3271
Ильхам Алиев принял делегацию Кыргызстана
Ильхам Алиев принял делегацию Кыргызстана фото; новость дополнена
14:50 795
«Россия и Украина потеряли более 2 млн человек»
«Россия и Украина потеряли более 2 млн человек» такие цифры привел Кит Келлог
14:25 995
«Эти американцы» дали Кремлю «железобетонное» обещание
«Эти американцы» дали Кремлю «железобетонное» обещание
14:16 1377
Президент Чехии: Мы все проиграем, если Путин победит...
Президент Чехии: Мы все проиграем, если Путин победит...
13:42 1252
В Билясуваре автомобиль упал в канал: пять погибших
В Билясуваре автомобиль упал в канал: пять погибших заявления МЧС и МВД; обновлено 12:34
12:34 3116
Три европейца вместе – это партия. Три араба – только раскол
Три европейца вместе – это партия. Три араба – только раскол наша корреспонденция
09:42 2486
Анкара почувствовала угрозу: Война пришла и в Черное море
Анкара почувствовала угрозу: Война пришла и в Черное море наш обзор
6 декабря 2025, 19:38 6692
Пентагон был готов, но Трамп отказал
Пентагон был готов, но Трамп отказал утверждает экс-посол
10:20 2897
Назима Садыхова нокаутировали в Лас-Вегасе
Назима Садыхова нокаутировали в Лас-Вегасе Первое поражение за 7 лет; фото, видео
05:43 6226
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться