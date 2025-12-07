Орбан отправляется на переговоры с Эрдоганом

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетит Турцию 8 декабря. Об этом глава Управления по связям при администрации президента Турции Бурханеттин Дуран сообщил в соцсети турецкой платформы NSosyal в воскресенье, 7 декабря.

Из публикации следует, что визит пройдет по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Венгерская делегация примет участие в 7-м заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Венгрия.

Отмечается, что в ходе визита будут всесторонне рассмотрены отношения между двумя странами во всех их аспектах, планируется подписание ряда соглашений, направленных на укрепление договорно-правовой базы двусторонних отношений.