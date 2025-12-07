Удар по украинскому водохранилищу

Российская армия ударила по плотине Печенежского водохранилища в Харьковской области. В Печенежской громаде временно остановлено движение по плотине. Об этом в Telegram заявили местные власти, призывая граждан сохранять спокойствие.

Уточняется, что соответствующие службы оценивают масштабы повреждений.

Площадь Печенежского водохранилища - 86,2 кв. км, оно простирается на 65 километров в длину и имеет ширину от 300 до 3000 метров. Глубина водоема колеблется от 4,5 до 20 метров, площадь его водосборного бассейна достигает 8400 кв. км. Название водохранилище получило от поселка Печенеги, расположенного в 60 км от Харькова, возле которого и находится его плотина. Территория вокруг окружена сосновыми лесами, формирующими характерный ландшафт этой местности.