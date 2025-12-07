USD 1.7000
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?

В Москве встревожены и стоят «плечом к плечу» с Мадуро

16:05 788

Россия стоит «плечом к плечу» с руководством Венесуэлы и призывает администрацию президента США Дональда Трампа удержаться от «сползания» к полноформатному конфликту с Каракасом. Об этом заявил ТАСС заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Российский дипломат отметил, что в Москве воспринимают происходящее вокруг Венесуэлы с тревогой и обеспокоенностью, так как «напряженность не спадает», а «нагнетание продолжается». «Связано это прежде всего со стремлением утвердить в регионе беспрекословное доминирование Соединенных Штатов, это «товарный знак» администрации Трампа», - считает Рябков.

«Мы проявляем солидарность с Венесуэлой, недавно заключен договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, - заявил замглавы МИД РФ. - Мы поддерживаем Венесуэлу, как и она нас, на многих площадках. В этот час испытаний мы стоим с Каракасом, с руководством Венесуэлы плечом к плечу. Рассчитываем, что администрация Трампа все-таки удержится от дальнейшего сползания в направлении полноформатного конфликта. Мы ее к этому призываем».

В августе The New York Times сообщала, что Трамп подписал закрытую директиву о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей. После этого в район Карибского моря были переброшены значительные дополнительные подразделения ВС США. Затем Вашингтон начал нанесение ударов с воздуха по катерам, на которых, по данным американского правительства, в направлении США транспортируются наркотики в Карибском море и восточной части Тихого океана. В ноябре Пентагон сообщил, что ударная группа американских кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford вошла в зону оперативной ответственности Южного командования ВС США для борьбы с контрабандой наркотиков в регионе.

Нетаньяху: «Двух государств» не будет и из политики не уйду
Нетаньяху: «Двух государств» не будет и из политики не уйду
17:03 740
Европа убеждает Украину не уступать Донбасс
Европа убеждает Украину не уступать Донбасс по данным Bloomberg
16:30 1092
Кремль о «мирном плане» по Украине: Идет «стыковка трудных положений»
Кремль о «мирном плане» по Украине: Идет «стыковка трудных положений» обновлено 15:50
15:50 2529
Исторический шанс для Баку: фокус смещается к Азербайджану
Исторический шанс для Баку: фокус смещается к Азербайджану наша аналитика
12:29 4470
«Кинжалами», «Искандерами» и беспилотниками по Украине
«Кинжалами», «Искандерами» и беспилотниками по Украине обновлено 15:03
15:03 3991
Ильхам Алиев принял делегацию Кыргызстана
Ильхам Алиев принял делегацию Кыргызстана фото; новость дополнена
14:50 1232
«Россия и Украина потеряли более 2 млн человек»
«Россия и Украина потеряли более 2 млн человек» такие цифры привел Кит Келлог
14:25 1902
Президент Чехии: Мы все проиграем, если Путин победит...
Президент Чехии: Мы все проиграем, если Путин победит...
13:42 1949
В Билясуваре автомобиль упал в канал: пять погибших
В Билясуваре автомобиль упал в канал: пять погибших заявления МЧС и МВД; обновлено 12:34
12:34 3770
Три европейца вместе – это партия. Три араба – только раскол
Три европейца вместе – это партия. Три араба – только раскол наша корреспонденция
09:42 2800
Анкара почувствовала угрозу: Война пришла и в Черное море
Анкара почувствовала угрозу: Война пришла и в Черное море наш обзор
6 декабря 2025, 19:38 6863

