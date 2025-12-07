В Москве встревожены и стоят «плечом к плечу» с Мадуро

Россия стоит «плечом к плечу» с руководством Венесуэлы и призывает администрацию президента США Дональда Трампа удержаться от «сползания» к полноформатному конфликту с Каракасом. Об этом заявил ТАСС заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Российский дипломат отметил, что в Москве воспринимают происходящее вокруг Венесуэлы с тревогой и обеспокоенностью, так как «напряженность не спадает», а «нагнетание продолжается». «Связано это прежде всего со стремлением утвердить в регионе беспрекословное доминирование Соединенных Штатов, это «товарный знак» администрации Трампа», - считает Рябков.

«Мы проявляем солидарность с Венесуэлой, недавно заключен договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, - заявил замглавы МИД РФ. - Мы поддерживаем Венесуэлу, как и она нас, на многих площадках. В этот час испытаний мы стоим с Каракасом, с руководством Венесуэлы плечом к плечу. Рассчитываем, что администрация Трампа все-таки удержится от дальнейшего сползания в направлении полноформатного конфликта. Мы ее к этому призываем».

В августе The New York Times сообщала, что Трамп подписал закрытую директиву о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей. После этого в район Карибского моря были переброшены значительные дополнительные подразделения ВС США. Затем Вашингтон начал нанесение ударов с воздуха по катерам, на которых, по данным американского правительства, в направлении США транспортируются наркотики в Карибском море и восточной части Тихого океана. В ноябре Пентагон сообщил, что ударная группа американских кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford вошла в зону оперативной ответственности Южного командования ВС США для борьбы с контрабандой наркотиков в регионе.