Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?

Европа убеждает Украину не уступать Донбасс

по данным Bloomberg
16:30

Европейские лидеры убеждают президента Украины Владимира Зеленского не идти на возможное соглашение о выводе украинских войск из Донбасса без надежных гарантий безопасности со стороны США. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, главная цель Европы - избежать ситуации, когда Зеленский под давлением США будет вынужден вывести войска из Донбасса и согласиться на соглашение без серьезных американских гарантий безопасности. Европейские дипломаты считают, что подобный сценарий может создать стратегический вакуум и угрожать безопасности всего региона.

Ожидается, что представители нескольких европейских государств в ближайшие дни отправятся в Вашингтон для обсуждения этих рисков с американской администрацией.

Bloomberg также отмечает, что, по мнению британской стороны, президент РФ Владимир Путин на встрече с американским спецпредставителем Стивеном Уиткоффом отверг предложения США, поскольку те были «слишком благоприятными для Украины». Европейские дипломаты признают, что последние контакты с американскими и украинскими представителями проходят непросто.

Bloomberg предупреждает: существует риск, что США вообще выйдут из процесса, оставив Европу один на один с проблемой дальнейшей поддержки Украины. В таком случае странам ЕС придется решать, способны ли они обеспечить Киеву необходимую военную и финансовую помощь.

В понедельник, 8 декабря, президент Украины Владимир Зеленский отправится в Лондон для встречи с европейскими лидерами: премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем, чтобы обсудить ключевые вопросы международной координации и поддержки Украины.

