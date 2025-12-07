Нетаньяху: «Двух государств» не будет и из политики не уйду

«Что касается вопроса о двух государствах, нет, у нас, очевидно, другая точка зрения, потому что цель палестинского государства - уничтожить единственное еврейское государство. У них (палестинцев) уже было государство в Газе, де-факто государство, и оно было использовано для того, чтобы попытаться уничтожить единственное еврейское государство. Мы считаем, что есть путь к более широкому миру с арабскими государствами, а также путь к достижимому миру с нашими палестинскими соседями. Но мы не собираемся создавать [палестинское] государство, которое будет стремиться к нашему уничтожению прямо у нас на пороге», - сказал Нетаньяху на сегодняшней пресс-конференции по итогам визита канцлера Германии Фридриха Мерца.

По словам премьера Израиля, «мы всегда будем настаивать на том, что суверенная власть в сфере безопасности от реки Иордан до Средиземного моря навсегда останется в руках Израиля… А это значит, что Израиль будет контролировать свою судьбу и продолжит отстаивать свою безопасность».

Израильский премьер также заявил, что, по его мнению, первый этап перемирия в Газе почти завершен, и вскоре должен начаться второй этап реализации мирного плана президента США Дональда Трампа.

Нетаньяху сказал, что «возможности мира на столе», и сообщил, что намерен обсудить эти возможности с Трампом позднее в этом месяце. Нетаньяху добавил, что обсудит с американским президентом вопрос о том, «как положить конец правлению ХАМАС в Газе».

На пресс-конференции также прозвучал вопрос, уйдет ли Нетаньяху из политики в случае помилования. Премьер Израиля ответил отрицательно.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля направил президенту Ицхаку Герцогу прошение о помиловании по делам о коррупции, подчеркнув, что делает это ради укрепления общественного единства и защиты интересов государства. По утверждению телеканала Kan, корреспонденты которого общались с приближенными президента, «Нетаньяху не получит помилования, не заплатив высокую цену», такую как прекращение судебной реформы и уход из большой политики на определенное время. При этом Нетаньяху сохранит право снова занять пост премьера, если победит на следующих выборах и сможет сформировать устойчивую коалицию. Одновременно сообщалось, что Нетаньяху не намерен уходить из политики и продолжит борьбу за кресло премьера на следующих выборах.