USD 1.7000
EUR 1.9811
RUB 2.2291
Подписаться на уведомления
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?
Новость дня
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?

Нетаньяху: «Двух государств» не будет и из политики не уйду

17:03 743

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в очередной раз заявил, что Израиль выступает против создания палестинского государства.

«Что касается вопроса о двух государствах, нет, у нас, очевидно, другая точка зрения, потому что цель палестинского государства - уничтожить единственное еврейское государство. У них (палестинцев) уже было государство в Газе, де-факто государство, и оно было использовано для того, чтобы попытаться уничтожить единственное еврейское государство. Мы считаем, что есть путь к более широкому миру с арабскими государствами, а также путь к достижимому миру с нашими палестинскими соседями. Но мы не собираемся создавать [палестинское] государство, которое будет стремиться к нашему уничтожению прямо у нас на пороге», - сказал Нетаньяху на сегодняшней пресс-конференции по итогам визита канцлера Германии Фридриха Мерца.

По словам премьера Израиля, «мы всегда будем настаивать на том, что суверенная власть в сфере безопасности от реки Иордан до Средиземного моря навсегда останется в руках Израиля… А это значит, что Израиль будет контролировать свою судьбу и продолжит отстаивать свою безопасность».

Израильский премьер также заявил, что, по его мнению, первый этап перемирия в Газе почти завершен, и вскоре должен начаться второй этап реализации мирного плана президента США Дональда Трампа.

Нетаньяху сказал, что «возможности мира на столе», и сообщил, что намерен обсудить эти возможности с Трампом позднее в этом месяце. Нетаньяху добавил, что обсудит с американским президентом вопрос о том, «как положить конец правлению ХАМАС в Газе».

На пресс-конференции также прозвучал вопрос, уйдет ли Нетаньяху из политики в случае помилования. Премьер Израиля ответил отрицательно.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля направил президенту Ицхаку Герцогу прошение о помиловании по делам о коррупции, подчеркнув, что делает это ради укрепления общественного единства и защиты интересов государства. По утверждению телеканала Kan, корреспонденты которого общались с приближенными президента, «Нетаньяху не получит помилования, не заплатив высокую цену», такую как прекращение судебной реформы и уход из большой политики на определенное время. При этом Нетаньяху сохранит право снова занять пост премьера, если победит на следующих выборах и сможет сформировать устойчивую коалицию. Одновременно сообщалось, что Нетаньяху не намерен уходить из политики и продолжит борьбу за кресло премьера на следующих выборах.

Нетаньяху: «Двух государств» не будет и из политики не уйду
Нетаньяху: «Двух государств» не будет и из политики не уйду
17:03 744
Европа убеждает Украину не уступать Донбасс
Европа убеждает Украину не уступать Донбасс по данным Bloomberg
16:30 1097
Кремль о «мирном плане» по Украине: Идет «стыковка трудных положений»
Кремль о «мирном плане» по Украине: Идет «стыковка трудных положений» обновлено 15:50
15:50 2531
Исторический шанс для Баку: фокус смещается к Азербайджану
Исторический шанс для Баку: фокус смещается к Азербайджану наша аналитика
12:29 4473
«Кинжалами», «Искандерами» и беспилотниками по Украине
«Кинжалами», «Искандерами» и беспилотниками по Украине обновлено 15:03
15:03 3992
Ильхам Алиев принял делегацию Кыргызстана
Ильхам Алиев принял делегацию Кыргызстана фото; новость дополнена
14:50 1233
«Россия и Украина потеряли более 2 млн человек»
«Россия и Украина потеряли более 2 млн человек» такие цифры привел Кит Келлог
14:25 1903
Президент Чехии: Мы все проиграем, если Путин победит...
Президент Чехии: Мы все проиграем, если Путин победит...
13:42 1950
В Билясуваре автомобиль упал в канал: пять погибших
В Билясуваре автомобиль упал в канал: пять погибших заявления МЧС и МВД; обновлено 12:34
12:34 3772
Три европейца вместе – это партия. Три араба – только раскол
Три европейца вместе – это партия. Три араба – только раскол наша корреспонденция
09:42 2801
Анкара почувствовала угрозу: Война пришла и в Черное море
Анкара почувствовала угрозу: Война пришла и в Черное море наш обзор
6 декабря 2025, 19:38 6863

ЭТО ВАЖНО

Нетаньяху: «Двух государств» не будет и из политики не уйду
Нетаньяху: «Двух государств» не будет и из политики не уйду
17:03 744
Европа убеждает Украину не уступать Донбасс
Европа убеждает Украину не уступать Донбасс по данным Bloomberg
16:30 1097
Кремль о «мирном плане» по Украине: Идет «стыковка трудных положений»
Кремль о «мирном плане» по Украине: Идет «стыковка трудных положений» обновлено 15:50
15:50 2531
Исторический шанс для Баку: фокус смещается к Азербайджану
Исторический шанс для Баку: фокус смещается к Азербайджану наша аналитика
12:29 4473
«Кинжалами», «Искандерами» и беспилотниками по Украине
«Кинжалами», «Искандерами» и беспилотниками по Украине обновлено 15:03
15:03 3992
Ильхам Алиев принял делегацию Кыргызстана
Ильхам Алиев принял делегацию Кыргызстана фото; новость дополнена
14:50 1233
«Россия и Украина потеряли более 2 млн человек»
«Россия и Украина потеряли более 2 млн человек» такие цифры привел Кит Келлог
14:25 1903
Президент Чехии: Мы все проиграем, если Путин победит...
Президент Чехии: Мы все проиграем, если Путин победит...
13:42 1950
В Билясуваре автомобиль упал в канал: пять погибших
В Билясуваре автомобиль упал в канал: пять погибших заявления МЧС и МВД; обновлено 12:34
12:34 3772
Три европейца вместе – это партия. Три араба – только раскол
Три европейца вместе – это партия. Три араба – только раскол наша корреспонденция
09:42 2801
Анкара почувствовала угрозу: Война пришла и в Черное море
Анкара почувствовала угрозу: Война пришла и в Черное море наш обзор
6 декабря 2025, 19:38 6863
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться