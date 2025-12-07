Ультиматум Катара

Катар будет делать все возможное для помощи палестинскому народу, но не намерен финансировать реконструкцию сектора Газа без участия других стран. Об этом заявил глава правительства, министр иностранных дел арабского государства шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

«Если говорить о Государстве Катар, мы продолжим поддерживать палестинский народ. Мы сделаем все возможное, чтобы облегчить их страдания, но мы не те, кто просто выпишет чек ... Это, по сути, наша позиция. Но в то же время мы не оставим палестинцев без помощи, если им никто не поможет», - сказал он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону на полях Дохийского форума.

Премьер Катара подчеркнул, что Доха будет выделять средства на помощь палестинцам «при условии, что эта помощь действительно до них дойдет».

Согласно оценкам Программы развития ООН, для реконструкции сектора Газа потребуется порядка $70 млрд.