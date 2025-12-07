USD 1.7000
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?

Ультиматум Катара

17:12 902

Катар будет делать все возможное для помощи палестинскому народу, но не намерен финансировать реконструкцию сектора Газа без участия других стран. Об этом заявил глава правительства, министр иностранных дел арабского государства шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

«Если говорить о Государстве Катар, мы продолжим поддерживать палестинский народ. Мы сделаем все возможное, чтобы облегчить их страдания, но мы не те, кто просто выпишет чек ... Это, по сути, наша позиция. Но в то же время мы не оставим палестинцев без помощи, если им никто не поможет», - сказал он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону на полях Дохийского форума.

Премьер Катара подчеркнул, что Доха будет выделять средства на помощь палестинцам «при условии, что эта помощь действительно до них дойдет».

Согласно оценкам Программы развития ООН, для реконструкции сектора Газа потребуется порядка $70 млрд.

Нетаньяху: «Двух государств» не будет и из политики не уйду
Нетаньяху: «Двух государств» не будет и из политики не уйду
17:03 747
Европа убеждает Украину не уступать Донбасс
Европа убеждает Украину не уступать Донбасс по данным Bloomberg
16:30 1098
Кремль о «мирном плане» по Украине: Идет «стыковка трудных положений»
Кремль о «мирном плане» по Украине: Идет «стыковка трудных положений» обновлено 15:50
15:50 2531
Исторический шанс для Баку: фокус смещается к Азербайджану
Исторический шанс для Баку: фокус смещается к Азербайджану наша аналитика
12:29 4474
«Кинжалами», «Искандерами» и беспилотниками по Украине
«Кинжалами», «Искандерами» и беспилотниками по Украине обновлено 15:03
15:03 3992
Ильхам Алиев принял делегацию Кыргызстана
Ильхам Алиев принял делегацию Кыргызстана фото; новость дополнена
14:50 1234
«Россия и Украина потеряли более 2 млн человек»
«Россия и Украина потеряли более 2 млн человек» такие цифры привел Кит Келлог
14:25 1903
Президент Чехии: Мы все проиграем, если Путин победит...
Президент Чехии: Мы все проиграем, если Путин победит...
13:42 1951
В Билясуваре автомобиль упал в канал: пять погибших
В Билясуваре автомобиль упал в канал: пять погибших заявления МЧС и МВД; обновлено 12:34
12:34 3773
Три европейца вместе – это партия. Три араба – только раскол
Три европейца вместе – это партия. Три араба – только раскол наша корреспонденция
09:42 2801
Анкара почувствовала угрозу: Война пришла и в Черное море
Анкара почувствовала угрозу: Война пришла и в Черное море наш обзор
6 декабря 2025, 19:38 6864

