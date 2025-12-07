Сын президента США Дональд Трамп-младший раскритиковал украинские власти, утверждая, что те посылают на фронт «крестьян» и продолжают войну, пока им дают финансирование. Об этом он заявил во время выступления на сессии Дохийского форума.

По мнению Трампа-младшего, те люди, которые принимают ключевые решения, не видят причин прекращать боевые действия. «Этим летом я был со своей девушкой в Монако. Мы катались по окрестностям, и в среднем за день 50% суперкаров, таких как «Бугатти», «Феррари» и т.д. имели украинские номера. Как вы считаете, это действительно было заработано в Украине? Я был в Украине 20 лет назад. Не то чтобы в этой стране изобилие богатств. К тому же, вы видите, как второго человека страны арестовывают за кражу сотен миллионов долларов. Богатые сбежали. Они оставили воевать тех, кого считали крестьянами, и не видели никакой причины останавливаться, пока поток денег продолжается и они их крадут. Никто ничего не проверял. Власти и люди, принимающие решения, попросту не видели причин, чтобы когда-либо согласиться на мирное урегулирование», - заявил Трамп-младший.

По его утверждению, президент Украины Владимир Зеленский осознавал невозможность победы на очередных выборах и поэтому якобы позволял своим соратникам присваивать средства, поступавшие в рамках иностранного финансирования.