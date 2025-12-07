USD 1.7000
EUR 1.9811
RUB 2.2291
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?
Новость дня
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?

Сын Трампа обвиняет Киев: Богатые в Монако, а дети «крестьян» на фронте

17:55 1304

Сын президента США Дональд Трамп-младший раскритиковал украинские власти, утверждая, что те посылают на фронт «крестьян» и продолжают войну, пока им дают финансирование. Об этом он заявил во время выступления на сессии Дохийского форума.

По мнению Трампа-младшего, те люди, которые принимают ключевые решения, не видят причин прекращать боевые действия. «Этим летом я был со своей девушкой в Монако. Мы катались по окрестностям, и в среднем за день 50% суперкаров, таких как «Бугатти», «Феррари» и т.д. имели украинские номера. Как вы считаете, это действительно было заработано в Украине? Я был в Украине 20 лет назад. Не то чтобы в этой стране изобилие богатств. К тому же, вы видите, как второго человека страны арестовывают за кражу сотен миллионов долларов. Богатые сбежали. Они оставили воевать тех, кого считали крестьянами, и не видели никакой причины останавливаться, пока поток денег продолжается и они их крадут. Никто ничего не проверял. Власти и люди, принимающие решения, попросту не видели причин, чтобы когда-либо согласиться на мирное урегулирование», - заявил Трамп-младший.

По его утверждению, президент Украины Владимир Зеленский осознавал невозможность победы на очередных выборах и поэтому якобы позволял своим соратникам присваивать средства, поступавшие в рамках иностранного финансирования.

Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему? главная тема
15:10 5482
Все чемпионы Азербайджана по дзюдо
Все чемпионы Азербайджана по дзюдо
19:14 494
Нетаньяху: «Двух государств» не будет и из политики не уйду
Нетаньяху: «Двух государств» не будет и из политики не уйду
17:03 1778
Европа убеждает Украину не уступать Донбасс
Европа убеждает Украину не уступать Донбасс по данным Bloomberg
16:30 2071
Кремль о «мирном плане» по Украине: Идет «стыковка трудных положений»
Кремль о «мирном плане» по Украине: Идет «стыковка трудных положений» обновлено 15:50
15:50 3102
Исторический шанс для Баку: фокус смещается к Азербайджану
Исторический шанс для Баку: фокус смещается к Азербайджану наша аналитика
12:29 5299
«Кинжалами», «Искандерами» и беспилотниками по Украине
«Кинжалами», «Искандерами» и беспилотниками по Украине обновлено 15:03
15:03 4436
Ильхам Алиев принял делегацию Кыргызстана
Ильхам Алиев принял делегацию Кыргызстана фото; новость дополнена
14:50 1508
«Россия и Украина потеряли более 2 млн человек»
«Россия и Украина потеряли более 2 млн человек» такие цифры привел Кит Келлог
14:25 2474
Президент Чехии: Мы все проиграем, если Путин победит...
Президент Чехии: Мы все проиграем, если Путин победит...
13:42 2414
В Билясуваре автомобиль упал в канал: пять погибших
В Билясуваре автомобиль упал в канал: пять погибших заявления МЧС и МВД; обновлено 12:34
12:34 4170

