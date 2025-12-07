USD 1.7000
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?

Макрон грозит Китаю пошлинами

Евросоюз может поднять вопрос о введении пошлин на китайские товары, если Пекин не предпримет шагов для сокращения торгового дисбаланса между ЕС и Китаем. Об этом в интервью Les Echos заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Я сказал им, что если они не отреагируют, то мы, европейцы, уже в ближайшие месяцы будем вынуждены пойти на жесткие шаги и фактически разорвать сотрудничество по примеру США — например, введя таможенные пошлины на китайские товары», — заявил Макрон. По его словам, возможность таких мер он уже обсудил с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

При этом французский лидер признал, что сформировать единую европейскую позицию по данному вопросу будет непросто. В частности, возражения может высказать Германия, учитывая масштабное присутствие немецких компаний на китайском рынке.

Одновременно Макрон выразил надежду на мирное урегулирование разногласий. Он рассчитывает на «взаимный отказ от агрессивной политики, которая заключается в ограничении на экспорт оборудования для производства полупроводников со стороны Европы и ограничении на экспорт редкоземельных металлов со стороны Китая».

На этой неделе президент Франции совершил государственный визит в КНР. 4 декабря состоялись переговоры между Макроном и председателем КНР Си Цзиньпином.

