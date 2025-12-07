USD 1.7000
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?

Ливан требует: Израиль должен уйти, а «Хезболла» – подчиниться

18:15 423

Израиль должен выполнить соглашение о перемирии от 27 ноября 2024 года и вывести войска из пяти районов на юге Ливана до конца 2025 года. Об этом заявил премьер-министр республики Наваф Салам, выступая на Дохийском форуме по международному сотрудничеству.

«Нет никакой стратегической необходимости в сохранении контроля над пятью высотами на ливанской территории, - отметил Салам. - Израилю следует прекратить их оккупацию и вывести оттуда войска до конца года с тем, чтобы положить конец состоянию войны между двумя соседями».

Салам указал, что приоритетом для правительства Ливана является восстановление национального суверенитета и обеспечение государственной монополии на владение оружием, что предусматривает разоружение всех незаконных военизированных формирований. По его словам, движение «Хезболла» должно подчиниться решению властей и передать свое оружие ливанской армии, что позволит ему продолжить существование в качестве политической организации.

Премьер Ливана также выразил заинтересованность в сохранении присутствия «голубых касок» на границе с Израилем для оказания содействия ливанской армии.

Совет Безопасности ООН в конце августа продлил срок действия мандата Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) до 31 декабря 2026 года и постановил начать упорядоченное и безопасное сокращение их численности на юге Ливана и вывод персонала к 2027 году. В состав сил входят 10 тыс. военнослужащих из 49 стран.

Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему? главная тема
15:10 5483
Все чемпионы Азербайджана по дзюдо
Все чемпионы Азербайджана по дзюдо
19:14 495
Нетаньяху: «Двух государств» не будет и из политики не уйду
Нетаньяху: «Двух государств» не будет и из политики не уйду
17:03 1778
Европа убеждает Украину не уступать Донбасс
Европа убеждает Украину не уступать Донбасс по данным Bloomberg
16:30 2072
Кремль о «мирном плане» по Украине: Идет «стыковка трудных положений»
Кремль о «мирном плане» по Украине: Идет «стыковка трудных положений» обновлено 15:50
15:50 3103
Исторический шанс для Баку: фокус смещается к Азербайджану
Исторический шанс для Баку: фокус смещается к Азербайджану наша аналитика
12:29 5301
«Кинжалами», «Искандерами» и беспилотниками по Украине
«Кинжалами», «Искандерами» и беспилотниками по Украине обновлено 15:03
15:03 4436
Ильхам Алиев принял делегацию Кыргызстана
Ильхам Алиев принял делегацию Кыргызстана фото; новость дополнена
14:50 1508
«Россия и Украина потеряли более 2 млн человек»
«Россия и Украина потеряли более 2 млн человек» такие цифры привел Кит Келлог
14:25 2477
Президент Чехии: Мы все проиграем, если Путин победит...
Президент Чехии: Мы все проиграем, если Путин победит...
13:42 2415
В Билясуваре автомобиль упал в канал: пять погибших
В Билясуваре автомобиль упал в канал: пять погибших заявления МЧС и МВД; обновлено 12:34
12:34 4171

