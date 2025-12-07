Ливан требует: Израиль должен уйти, а «Хезболла» – подчиниться

Израиль должен выполнить соглашение о перемирии от 27 ноября 2024 года и вывести войска из пяти районов на юге Ливана до конца 2025 года. Об этом заявил премьер-министр республики Наваф Салам, выступая на Дохийском форуме по международному сотрудничеству.

«Нет никакой стратегической необходимости в сохранении контроля над пятью высотами на ливанской территории, - отметил Салам. - Израилю следует прекратить их оккупацию и вывести оттуда войска до конца года с тем, чтобы положить конец состоянию войны между двумя соседями».

Салам указал, что приоритетом для правительства Ливана является восстановление национального суверенитета и обеспечение государственной монополии на владение оружием, что предусматривает разоружение всех незаконных военизированных формирований. По его словам, движение «Хезболла» должно подчиниться решению властей и передать свое оружие ливанской армии, что позволит ему продолжить существование в качестве политической организации.

Премьер Ливана также выразил заинтересованность в сохранении присутствия «голубых касок» на границе с Израилем для оказания содействия ливанской армии.

Совет Безопасности ООН в конце августа продлил срок действия мандата Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) до 31 декабря 2026 года и постановил начать упорядоченное и безопасное сокращение их численности на юге Ливана и вывод персонала к 2027 году. В состав сил входят 10 тыс. военнослужащих из 49 стран.