Дроны, мигранты и новые сделки: Россия ищет спасение в Индии

Россия все больше полагается на Индию, рассчитывая компенсировать дефицит рабочей силы и заручиться поддержкой Нью-Дели в наращивании производства беспилотников, которые Москва намерена применять в войне против Украины. Такие выводы приводятся в новом отчете Американского института изучения войны (ISW), сообщает РБК-Украина.

Глава российского оборонного холдинга «Ростех» Сергей Чемезов 5 декабря сообщил, что Москва ведет переговоры с Нью-Дели о размещении в Индии производства российских беспилотников, включая «Ланцет».

Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью India Today заявил, что Россия не только поставляет Индии вооружение, но и передает технологии для судостроения, ракетной и авиационной отраслей. Он утверждал, что Индия уже использует российские истребители Су-57, выпускает на своей территории танки Т-90 и совместно разработанные ракеты BrahMos.

По оценке аналитиков, заявления Путина и руководства «Ростеха» могут указывать на стремление Москвы расширить сотрудничество с Нью-Дели до совместного производства беспилотной техники. Предполагается, что такие дроны Россия намерена применять в войне против Украины – вероятно, в обмен на передачу индийской стороне новых российских технологий и определенного боевого опыта.

Также сообщалось, что делегация Смоленского центра пилотирования FPV-дронов прибыла в Индию для выполнения задач в рамках российско-индийского стратегического партнерства.

5 декабря вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что Россия готова принять «неограниченное количество» трудовых мигрантов из Индии в соответствии с новым двусторонним соглашением о «мобильности рабочей силы», подписанным в Нью-Дели. По его словам, российская промышленность испытывает нехватку порядка 800 тыс. работников, а торговля, строительство и сфера услуг – еще около 1,5 млн человек. Мантуров отметил, что создание инфраструктуры для приема, трудоустройства и оформления документов индийских граждан потребует более года.

Тем временем глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо 6 декабря сообщил, что на недавнем международном инвестиционном форуме в Москве обсуждались перспективы сотрудничества с индийскими партнерами. По его утверждению, «власти» региона открыты к привлечению индийских трудовых мигрантов для «укрепления сельскохозяйственной промышленности» и заинтересованы в сотрудничестве, которое, как заявляет Сальдо, поможет интегрировать оккупированную область в «международные торговые коридоры».