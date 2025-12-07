USD 1.7000
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?

Дроны, мигранты и новые сделки: Россия ищет спасение в Индии

Россия все больше полагается на Индию, рассчитывая компенсировать дефицит рабочей силы и заручиться поддержкой Нью-Дели в наращивании производства беспилотников, которые Москва намерена применять в войне против Украины. Такие выводы приводятся в новом отчете Американского института изучения войны (ISW), сообщает РБК-Украина.

Глава российского оборонного холдинга «Ростех» Сергей Чемезов 5 декабря сообщил, что Москва ведет переговоры с Нью-Дели о размещении в Индии производства российских беспилотников, включая «Ланцет».

Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью India Today заявил, что Россия не только поставляет Индии вооружение, но и передает технологии для судостроения, ракетной и авиационной отраслей. Он утверждал, что Индия уже использует российские истребители Су-57, выпускает на своей территории танки Т-90 и совместно разработанные ракеты BrahMos.

По оценке аналитиков, заявления Путина и руководства «Ростеха» могут указывать на стремление Москвы расширить сотрудничество с Нью-Дели до совместного производства беспилотной техники. Предполагается, что такие дроны Россия намерена применять в войне против Украины – вероятно, в обмен на передачу индийской стороне новых российских технологий и определенного боевого опыта.

Также сообщалось, что делегация Смоленского центра пилотирования FPV-дронов прибыла в Индию для выполнения задач в рамках российско-индийского стратегического партнерства.

5 декабря вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что Россия готова принять «неограниченное количество» трудовых мигрантов из Индии в соответствии с новым двусторонним соглашением о «мобильности рабочей силы», подписанным в Нью-Дели. По его словам, российская промышленность испытывает нехватку порядка 800 тыс. работников, а торговля, строительство и сфера услуг – еще около 1,5 млн человек. Мантуров отметил, что создание инфраструктуры для приема, трудоустройства и оформления документов индийских граждан потребует более года.

Тем временем глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо 6 декабря сообщил, что на недавнем международном инвестиционном форуме в Москве обсуждались перспективы сотрудничества с индийскими партнерами. По его утверждению, «власти» региона открыты к привлечению индийских трудовых мигрантов для «укрепления сельскохозяйственной промышленности» и заинтересованы в сотрудничестве, которое, как заявляет Сальдо, поможет интегрировать оккупированную область в «международные торговые коридоры».

Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему? главная тема
Все чемпионы Азербайджана по дзюдо
Все чемпионы Азербайджана по дзюдо
Нетаньяху: «Двух государств» не будет и из политики не уйду
Нетаньяху: «Двух государств» не будет и из политики не уйду
Европа убеждает Украину не уступать Донбасс
Европа убеждает Украину не уступать Донбасс по данным Bloomberg
Кремль о «мирном плане» по Украине: Идет «стыковка трудных положений»
Кремль о «мирном плане» по Украине: Идет «стыковка трудных положений» обновлено 15:50
Исторический шанс для Баку: фокус смещается к Азербайджану
Исторический шанс для Баку: фокус смещается к Азербайджану наша аналитика
«Кинжалами», «Искандерами» и беспилотниками по Украине
«Кинжалами», «Искандерами» и беспилотниками по Украине обновлено 15:03
Ильхам Алиев принял делегацию Кыргызстана
Ильхам Алиев принял делегацию Кыргызстана фото; новость дополнена
«Россия и Украина потеряли более 2 млн человек»
«Россия и Украина потеряли более 2 млн человек» такие цифры привел Кит Келлог
Президент Чехии: Мы все проиграем, если Путин победит...
Президент Чехии: Мы все проиграем, если Путин победит...
В Билясуваре автомобиль упал в канал: пять погибших
В Билясуваре автомобиль упал в канал: пять погибших заявления МЧС и МВД; обновлено 12:34
