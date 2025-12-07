Маск решил «отомстить» Евросоюзу

USD 1.7000
Еврокомиссия (ЕК) лишилась доступа к своему рекламному аккаунту в соцсети X вскоре после того, как на платформу был наложен штраф в 120 млн евро за несоблюдение норм ЕС о прозрачности. Об этом сообщает Politico.

Утром в воскресенье представитель соцсети X Никита Биер сообщил со своего аккаунта, что рекламный аккаунт ЕК «приостановлен». Он утверждает, что блокировка связана с попыткой Еврокомиссии увеличить охват поста о наложенном на платформу штрафе, используя один из инструментов Ad Composer для «публикации ссылки, которая обманчиво создает у пользователей впечатление видео, и искусственно расширяет охват».

«X считает, что все должны иметь равноправный голос на нашей платформе. Но похоже, вы считаете, что к вашему собственному аккаунту правила не применяются», – добавил Биер.

5 декабря Еврокомиссия наложила на X штраф в размере 120 млн евро за нарушение правил ЕС о прозрачности онлайн-контента. В числе претензий – вводящий в заблуждение дизайн «синей галочки», непрозрачность рекламного репозитория и отказ предоставить исследователям доступ к публичным данным.

Решение вызвало резкую критику со стороны американских чиновников, которые сравнили действия Еврокомиссии с «цензурой», а владелец компании Илон Маск призвал «ликвидировать» ЕС. В ответ министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский посоветовал Маску отправиться на Марс.

Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему? главная тема
15:10 5485
Все чемпионы Азербайджана по дзюдо
Все чемпионы Азербайджана по дзюдо
19:14 496
Нетаньяху: «Двух государств» не будет и из политики не уйду
Нетаньяху: «Двух государств» не будет и из политики не уйду
17:03 1780
Европа убеждает Украину не уступать Донбасс
Европа убеждает Украину не уступать Донбасс по данным Bloomberg
16:30 2072
Кремль о «мирном плане» по Украине: Идет «стыковка трудных положений»
Кремль о «мирном плане» по Украине: Идет «стыковка трудных положений» обновлено 15:50
15:50 3104
Исторический шанс для Баку: фокус смещается к Азербайджану
Исторический шанс для Баку: фокус смещается к Азербайджану наша аналитика
12:29 5302
«Кинжалами», «Искандерами» и беспилотниками по Украине
«Кинжалами», «Искандерами» и беспилотниками по Украине обновлено 15:03
15:03 4438
Ильхам Алиев принял делегацию Кыргызстана
Ильхам Алиев принял делегацию Кыргызстана фото; новость дополнена
14:50 1508
«Россия и Украина потеряли более 2 млн человек»
«Россия и Украина потеряли более 2 млн человек» такие цифры привел Кит Келлог
14:25 2477
Президент Чехии: Мы все проиграем, если Путин победит...
Президент Чехии: Мы все проиграем, если Путин победит...
13:42 2415
В Билясуваре автомобиль упал в канал: пять погибших
В Билясуваре автомобиль упал в канал: пять погибших заявления МЧС и МВД; обновлено 12:34
12:34 4171

