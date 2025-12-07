Маск решил «отомстить» Евросоюзу

Еврокомиссия (ЕК) лишилась доступа к своему рекламному аккаунту в соцсети X вскоре после того, как на платформу был наложен штраф в 120 млн евро за несоблюдение норм ЕС о прозрачности. Об этом сообщает Politico.

Утром в воскресенье представитель соцсети X Никита Биер сообщил со своего аккаунта, что рекламный аккаунт ЕК «приостановлен». Он утверждает, что блокировка связана с попыткой Еврокомиссии увеличить охват поста о наложенном на платформу штрафе, используя один из инструментов Ad Composer для «публикации ссылки, которая обманчиво создает у пользователей впечатление видео, и искусственно расширяет охват».

«X считает, что все должны иметь равноправный голос на нашей платформе. Но похоже, вы считаете, что к вашему собственному аккаунту правила не применяются», – добавил Биер.

5 декабря Еврокомиссия наложила на X штраф в размере 120 млн евро за нарушение правил ЕС о прозрачности онлайн-контента. В числе претензий – вводящий в заблуждение дизайн «синей галочки», непрозрачность рекламного репозитория и отказ предоставить исследователям доступ к публичным данным.

Решение вызвало резкую критику со стороны американских чиновников, которые сравнили действия Еврокомиссии с «цензурой», а владелец компании Илон Маск призвал «ликвидировать» ЕС. В ответ министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский посоветовал Маску отправиться на Марс.