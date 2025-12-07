Кобахидзе объявил: Образование в госвузах Грузии теперь будет бесплатное

В Грузии с 2026 учебного года тем, кто будет зачислен в государственные университеты, не нужно будет платить за обучение, финансирование студентов государство полностью возьмет на себя. Как сообщает Sova News, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Кобахидзе подчеркнул, что это очень важно и с социальной точки зрения. Премьер Грузии отметил, что при правлении «Грузинской мечты» дошкольное образование в Грузии стало бесплатным, как и общее образование.

«К этому добавляется третья ступень образования – высшее образование, которое также становится полностью бесплатным. Со следующего года и в последующие годы обучение будет бесплатным для всех студентов, поступающих в государственные университеты. Это означает, что мы постепенно переходим полностью к бесплатному высшему образованию… Уже со следующего года тем, кто поступает в государственные вузы, не нужно будет платить за обучение, государство полностью возьмет на себя финансирование соответствующих студентов. Это очень важно, в том числе и с социальной точки зрения. Одним из наших приоритетов является поддержка молодежи и улучшение их материального положения», — сказал Кобахидзе.

Издание напоминает, что 17 октября премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что действующая система образования не отвечает современным вызовам и стандартам, и что у «Грузинской мечты» есть цель — чтобы студенты в Грузии получали образование такого же уровня, как за рубежом. Позже было заявлено, что в Грузии внедряется система бесплатного высшего образования в государственных университетах и институтах для граждан Грузии, начиная с набора студентов в 2026 году, с полной отменой грантов и переходом на прямое государственное финансирование университетов.