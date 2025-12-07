USD 1.7000
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?

Клинтон обвинила Конгресс в непротивлении Трампу

Конгресс США фактически отказался от своих полномочий по сдерживанию и контролю действий президента Дональда Трампа, заявила бывший американский госсекретарь Хиллари Клинтон.

«Конгресс фактически отказался от своей ответственности, и мне очень печально это видеть, потому что ни одному президенту не нравится, когда Конгресс задает ему вопросы. Неважно, к какой партии вы принадлежите – так устроена наша система. Согласно нашей конституции, Конгресс должен служить сдерживающим фактором для исполнительной власти», – сказала Клинтон на Дохийском форуме 2025.

Помимо этого, Клинтон подчеркнула, что основная ответственность за текущую ситуацию в Конгрессе лежит на Республиканской партии, которая не стремится каким-либо образом привлекать администрацию Трампа к ответственности.

«Это не соответствует нашей конституции и не является разумным, потому что президентов нужно привлекать к ответственности», – указала она.

Отметим, что в настоящий момент республиканцы сохраняют в Конгрессе США едва заметное преимущество — 219 мест против 214 у демократов. По словам экспертов, промежуточные выборы 2026 года могут лишить их этого большинства.

