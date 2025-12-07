Ландо Норрис стал чемпионом «Формулы-1»

В последней гонке сезона в Абу-Даби он показал третий результат, уступив Максу Ферстаппену («Ред Булл») и своему партнеру по команде Оскару Пиастри.

Однако британцу хватило набранных очков, чтобы стать чемпионом - перед последней гонкой он опережал Ферстаппена на 12 очков в личном зачете.

Предыдущие четыре сезона чемпионом становился Ферстаппен.

Ранее «Макларен» досрочно взял Кубок конструкторов. Британцы впервые с 1998 года сделали золотой дубль, выиграв титулы как в личном, так и в командном зачете.