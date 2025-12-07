Трамп-младший о шансах отца на третий срок

Сын президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший, не исключил, что его отец может вновь баллотироваться на пост главы государства.

«Поживем — увидим. Мы не можем загадывать заранее. Я всегда считал, что он способен на все. Забавно наблюдать, как у леваков взрываются головы, когда он говорит об этом, так что, может, он просто немного троллит их», – заявил Трамп-младший на Дохийском форуме, отвечая на вопрос о том, может ли его отец вновь участвовать в президентской гонке.

Он при этом подчеркнул, что Трамп – «самый непредсказуемый человек в истории политики», и потому предсказать что-либо заранее невозможно.

Кроме того, Дональд Трамп-младший предположил, что ослабление США принесет ущерб не только стране, но и всему миру.

«Я думаю, главный вывод из четырех лет предыдущей администрации – это то, что ослабление Америки и отделение ее от партнеров нанесет вред не только США, но и всему миру», – подчеркнул он.

По его словам, в настоящий момент Соединенные Штаты формируют вокруг себя альянсы стран, заинтересованных в урегулировании глобальных конфликтов.

Примечательно, что экс-советник Трампа Стив Бэннон ранее рассказал о существовании плана, согласно которому действующий американский лидер может вернуться к власти в 2028 году. Сам Трамп, комментируя возможный третий срок, признался, что пока не думал об этом, но отметил, что его рейтинги сейчас выше, чем когда-либо, и добавил, что не намерен выдвигаться на пост вице-президента.

Напомним, следующие выборы президента США запланированы на 2028 год. Трамп ранее не исключал своего переизбрания на третий срок, заявляя, что «есть пути», позволяющие ему снова выдвинуться, хотя одна из поправок к Конституции США ограничивает пребывание на посту президента двумя четырехлетними сроками.