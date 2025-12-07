USD 1.7000
EUR 1.9811
RUB 2.2291
Подписаться на уведомления
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?
Новость дня
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?

Трамп-младший о шансах отца на третий срок

19:06 493

Сын президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший, не исключил, что его отец может вновь баллотироваться на пост главы государства.

«Поживем — увидим. Мы не можем загадывать заранее. Я всегда считал, что он способен на все. Забавно наблюдать, как у леваков взрываются головы, когда он говорит об этом, так что, может, он просто немного троллит их», – заявил Трамп-младший на Дохийском форуме, отвечая на вопрос о том, может ли его отец вновь участвовать в президентской гонке.

Он при этом подчеркнул, что Трамп – «самый непредсказуемый человек в истории политики», и потому предсказать что-либо заранее невозможно.

Кроме того, Дональд Трамп-младший предположил, что ослабление США принесет ущерб не только стране, но и всему миру.

«Я думаю, главный вывод из четырех лет предыдущей администрации – это то, что ослабление Америки и отделение ее от партнеров нанесет вред не только США, но и всему миру», – подчеркнул он.

По его словам, в настоящий момент Соединенные Штаты формируют вокруг себя альянсы стран, заинтересованных в урегулировании глобальных конфликтов.

Примечательно, что экс-советник Трампа Стив Бэннон ранее рассказал о существовании плана, согласно которому действующий американский лидер может вернуться к власти в 2028 году. Сам Трамп, комментируя возможный третий срок, признался, что пока не думал об этом, но отметил, что его рейтинги сейчас выше, чем когда-либо, и добавил, что не намерен выдвигаться на пост вице-президента.

Напомним, следующие выборы президента США запланированы на 2028 год. Трамп ранее не исключал своего переизбрания на третий срок, заявляя, что «есть пути», позволяющие ему снова выдвинуться, хотя одна из поправок к Конституции США ограничивает пребывание на посту президента двумя четырехлетними сроками.

Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему? главная тема
15:10 5489
Все чемпионы Азербайджана по дзюдо
Все чемпионы Азербайджана по дзюдо
19:14 500
Нетаньяху: «Двух государств» не будет и из политики не уйду
Нетаньяху: «Двух государств» не будет и из политики не уйду
17:03 1780
Европа убеждает Украину не уступать Донбасс
Европа убеждает Украину не уступать Донбасс по данным Bloomberg
16:30 2073
Кремль о «мирном плане» по Украине: Идет «стыковка трудных положений»
Кремль о «мирном плане» по Украине: Идет «стыковка трудных положений» обновлено 15:50
15:50 3105
Исторический шанс для Баку: фокус смещается к Азербайджану
Исторический шанс для Баку: фокус смещается к Азербайджану наша аналитика
12:29 5303
«Кинжалами», «Искандерами» и беспилотниками по Украине
«Кинжалами», «Искандерами» и беспилотниками по Украине обновлено 15:03
15:03 4440
Ильхам Алиев принял делегацию Кыргызстана
Ильхам Алиев принял делегацию Кыргызстана фото; новость дополнена
14:50 1508
«Россия и Украина потеряли более 2 млн человек»
«Россия и Украина потеряли более 2 млн человек» такие цифры привел Кит Келлог
14:25 2477
Президент Чехии: Мы все проиграем, если Путин победит...
Президент Чехии: Мы все проиграем, если Путин победит...
13:42 2415
В Билясуваре автомобиль упал в канал: пять погибших
В Билясуваре автомобиль упал в канал: пять погибших заявления МЧС и МВД; обновлено 12:34
12:34 4171

ЭТО ВАЖНО

Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему? главная тема
15:10 5489
Все чемпионы Азербайджана по дзюдо
Все чемпионы Азербайджана по дзюдо
19:14 500
Нетаньяху: «Двух государств» не будет и из политики не уйду
Нетаньяху: «Двух государств» не будет и из политики не уйду
17:03 1780
Европа убеждает Украину не уступать Донбасс
Европа убеждает Украину не уступать Донбасс по данным Bloomberg
16:30 2073
Кремль о «мирном плане» по Украине: Идет «стыковка трудных положений»
Кремль о «мирном плане» по Украине: Идет «стыковка трудных положений» обновлено 15:50
15:50 3105
Исторический шанс для Баку: фокус смещается к Азербайджану
Исторический шанс для Баку: фокус смещается к Азербайджану наша аналитика
12:29 5303
«Кинжалами», «Искандерами» и беспилотниками по Украине
«Кинжалами», «Искандерами» и беспилотниками по Украине обновлено 15:03
15:03 4440
Ильхам Алиев принял делегацию Кыргызстана
Ильхам Алиев принял делегацию Кыргызстана фото; новость дополнена
14:50 1508
«Россия и Украина потеряли более 2 млн человек»
«Россия и Украина потеряли более 2 млн человек» такие цифры привел Кит Келлог
14:25 2477
Президент Чехии: Мы все проиграем, если Путин победит...
Президент Чехии: Мы все проиграем, если Путин победит...
13:42 2415
В Билясуваре автомобиль упал в канал: пять погибших
В Билясуваре автомобиль упал в канал: пять погибших заявления МЧС и МВД; обновлено 12:34
12:34 4171
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться